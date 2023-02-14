Справу мертвого колаборанта Стремоусова слухатимуть в Одесі

Його обвинувачують у держзраді

Справу мертвого колаборанта Кирила Стремоусова слухатимуть у Малиновському районному суді Одеси. Таке рішення прийняли, оскільки відповідне провадження надійшло до Миколаївського суду із порушенням правил територіальної підсудності.

Про це Новини.LIVE дізнались з ухвали Верховного суду.

Справу слухатимуть в Одесі

До Верховного Суду надійшло подання голови Миколаївського апеляційного суду про направлення кримінального провадження до іншого суду. Подання обґрунтоване тим, що інкриміновані обвинуваченому кримінальні правопорушення були вчинені у Херсоні й тому кримінальне правопорушення мало бути направлено до Херсонського міського суду Херсонської області.

"Колегія суддів вважає за необхідне задовольнити подання голови Миколаївського апеляційного суду та направити кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 (Кирило Стремоусов. — Ред.) із Центрального районного суду Миколаєва до Малиновського районного суду Одеси для його розгляду", — йдеться в ухвалі суду.

Обвинувачення Стремоусову

Стремоусова обвинувачують у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 5 ст. 111-1 КК України. Мова про колабораційну діяльність та державну зраду.

Нагадаємо, що на початку січня прокуратура відправила до суду обвинувальні акти щодо трьох херсонських гауляйтерів. Йдеться про окупаційного "голову військово-цивільної адміністрації Херсонської області", його заступника та так званого "голову Херсонської міської адміністрації". Офіс генерального прокурора не назвав прізвищ підозрюваних, але, судячи із оприлюднених фотографій, це Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов (який вважається загиблим у ДТП) та Олександр Кобець.

Відомо, що Стремоусов загинув у дорожньо-транспортній пригоді в Херсонській області ще 9 листопада, перед звільненням Херсона від російської окупації.

Нагадаємо, що у Міністерстві внутрішніх справ тоді прокоментували цю новину, заявивши, що зрадника могли прибрати і російські куратори, бо Стремоусов їм почав заважати.