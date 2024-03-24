Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня – 24 марта.

Настоящая весна — синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе
24 марта 2024 07:15
Женщина сидит на лавочке. Фото: Новини.LIVE
Погода в Одессе сегодня, 24 марта, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +13 °С днем и +4 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода — +5...+6 °С.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без существенных осадков.
- Температура ночью +4...+6°С.
- Температура днем +11...+13°С.
- Ветер южный 9-14 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
- Ночью и утром местами туман.
- Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы, 15-17 м/с.
- Температура ночью +1...+6°С, днем +11...+16°С.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Погода в Украине на 24 марта 2024 года.
Сегодня, 24 марта на севере и западе, небольшие и умеренные дожди, в Карпатах местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0...+6 °С тепла, днем в большинстве западных, северных, кое-где в центральных областях +4...+9 °С тепла, на остальной территории +10...+15 °С.
Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.
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