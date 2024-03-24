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Настоящая весна — синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе

24 марта 2024 07:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе и области на сегодня – 24 марта.
Женщина сидит на лавочке. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 24 марта, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +13 °С днем и +4 °С ночью. Осадков не ожидается. Морская вода — +5...+6 °С.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без существенных осадков.
  • Температура ночью +4...+6°С.
  • Температура днем +11...+13°С.
  • Ветер южный 9-14 м/с.
Настоящая весна - синоптики дали прогноз погоды на завтра в Одессе - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь.
  • Ночью и утром местами туман.
  • Ветер южный, 9-14 м/с, утром и днем порывы, 15-17 м/с.
  • Температура ночью +1...+6°С, днем +11...+16°С.
  • На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Настоящая весна - синоптики дали прогноз погоды на завтра в Одессе - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 24 марта 2024 года.

Сегодня, 24 марта на севере и западе, небольшие и умеренные дожди, в Карпатах местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью 0...+6 °С тепла, днем в большинстве западных, северных, кое-где в центральных областях +4...+9 °С тепла, на остальной территории +10...+15 °С.

Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с.

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