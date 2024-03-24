Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні - 24 березня.

Справжня весна — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі
24 березня 2024 07:15
Жінки сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE
Погода в Одесі сьогодні, 24 березня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +4 °С вночі. Опадів не очікується. Морська вода — +5...+6 °С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без істотних опадів.
- Температура вночі +4...+6 °С.
- Температура вдень +11...+13 °С.
- Вітер південний 9-14 м/с.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
- Вночі та вранці місцями туман.
- Вітер південний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви, 15-17 м/с.
- Температура вночі +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Погода в Україні на 24 березня 2024 року
Сьогодні, 24 березня на півночі та заході, невеликі та помірні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0...+6 °С тепла, вдень у більшості західних, північних, подекуди в центральних областях +4...+9 °С тепла, на решті території +10...+15 °С.
Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.
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