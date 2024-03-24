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Справжня весна — синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

24 березня 2024 07:15
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі та області на сьогодні - 24 березня.
Жінки сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 24 березня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +13 °С вдень і +4 °С вночі. Опадів не очікується. Морська вода — +5...+6 °С. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без істотних опадів.
  • Температура вночі +4...+6 °С. 
  • Температура вдень +11...+13 °С.
  • Вітер південний 9-14 м/с.
Справжня весна — синоптики дали прогноз погоди на завтра в Одесі - фото 1
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий дощ.
  • Вночі та вранці місцями туман.
  • Вітер південний, 9-14 м/с, вранці та вдень пориви, 15-17 м/с.
  • Температура вночі +1...+6 °С, вдень +11...+16 °С.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями туман, видимість 200-500 м.
Справжня весна — синоптики дали прогноз погоди на завтра в Одесі - фото 2
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 24 березня 2024 року

Сьогодні, 24 березня на півночі та заході, невеликі та помірні дощі, в Карпатах подекуди з мокрим снігом. Температура повітря вночі 0...+6 °С тепла, вдень у більшості західних, північних,  подекуди в центральних областях +4...+9 °С тепла, на решті території +10...+15 °С.

Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с.

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