Погода в Одессе завтра: пасмурно, +12°C, без осадков

Люди гуляют в городском саду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесситов завтра ждет переменчивая, но теплая погода без осадков. Ночью прохладно, днем температура поднимется до +12°C. Однако из-за порывов ветра может казаться прохладнее, чем на самом деле.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Сообщение синоптиков. Фото: скриншот

Погода в Одессе 9 марта

Ночь: температура воздуха составит +8°C, но из-за влажности и ветра будет ощущаться немного прохладнее — около +8°C. Ветер слабый, 2 м/с, а влажность воздуха - 46%. Осадков не ожидается, небо будет пасмурным, что может повлиять на видимость звезд. Атмосферное давление — 759 мм рт. ст.

Утро: с наступлением утра температура останется на уровне +8°C, хотя из-за ветра 4 м/с будет ощущаться как +7°C. Влажность воздуха повысится до 62%, что сделает воздух более насыщенным влагой. Небо будет оставаться пасмурным, но дождя не прогнозируется. Атмосферное давление — стабильное, 759 мм рт. ст.

День: к обеду температура поднимется до +12°C, что позволит комфортно провести время на улице. Ветер останется на уровне 4 м/с, влажность — 62%, а атмосферное давление снизится до 758 мм рт. ст. Небо останется покрыто облаками, однако осадки не предвидятся.

Вечер: температура не изменится — останется на уровне +12°C, а ветер продолжит дуть со скоростью 4 м/с. Влажность воздуха снизится до 51%, что сделает вечер свежим и приятным. Осадков не будет, атмосферное давление останется стабильным — 758 мм рт. ст.

Восход солнца: 06:20

Закат солнца: 17:54

Прогноз погоды в Одессе на воскресенье. Фото: скриншот

Погода в Одесской области на 9 марта

Переменная облачность.

Без осадков.

Ветер восточный, 6-11 м/с.

Температура ночью 0...+5°С, днем +14...+19°С, в прибрежной зоне +9...+11°С.

На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Прогноз погоды по Одесской области на воскресенье. Фото: скриншот

Напомним, завтра также потепление ожидается в Киеве и в Харькове. Несмотря на это, синоптики предостерегают от снегопадов, которые могут снова накрыть города Украины с середины марта.