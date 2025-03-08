Погода в Одесі завтра: похмуро, +12°C, без опадів

Люди гуляють у міському саду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеситів завтра чекає мінлива, але тепла погода без опадів. Вночі прохолодно, вдень температура підніметься до +12°C. Проте через пориви вітру може здаватися прохолодніше, ніж насправді.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Допис синоптиків. Фото: скриншот

Погода в Одесі 9 березня

Ніч: температура повітря складе +8°C, але через вологість та вітер відчуватиметься трохи прохолодніше — близько +8°C. Вітер слабкий, 2 м/с, а вологість повітря — 46%. Опадів не очікується, небо буде похмурим, що може вплинути на видимість зірок. Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.

Ранок: з настанням ранку температура залишиться на рівні +8°C, хоча через вітер 4 м/с буде відчуватися як +7°C. Вологість повітря підвищиться до 62%, що зробить повітря більш насиченим вологою. Небо залишатиметься похмурим, але дощу не прогнозується. Атмосферний тиск — стабільний, 759 мм рт. ст.

День: до обіду температура підніметься до +12°C, що дозволить комфортно провести час на вулиці. Вітер залишиться на рівні 4 м/с, вологість — 62%, а атмосферний тиск знизиться до 758 мм рт. ст. Небо залишиться вкрите хмарами, проте опади не передбачаються.

Вечір: температура не зміниться — залишиться на рівні +12°C, а вітер продовжить дути зі швидкістю 4 м/с. Вологість повітря знизиться до 51%, що зробить вечір свіжим та приємним. Опадів не буде, атмосферний тиск залишиться стабільним — 758 мм рт. ст.

Схід сонця: 06:20

Захід сонця: 17:54

Прогноз погоди в Одесі на неділю. Фото: скриншот

Погода в Одеській області на 9 березня

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер східний, 6-11 м/с.

Температура вночі 0...+5°С, вдень +14...+19°С, у прибережній зоні +9...+11°С.

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Прогноз погоди по Одеській області на неділю. Фото: скриншот

Нагадаємо, завтра також потепління очікується у Києві та в Харкові. Попри це, синоптики застерігають від снігопадів, які можуть знову накрити міста України з середини березня.