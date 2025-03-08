Погода в Одесі завтра: похмуро, +12°C, без опадів

Справжня весна — синоптики про погоду в Одесі на завтра
Одеситів завтра чекає мінлива, але тепла погода без опадів. Вночі прохолодно, вдень температура підніметься до +12°C. Проте через пориви вітру може здаватися прохолодніше, ніж насправді.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі 9 березня
Ніч: температура повітря складе +8°C, але через вологість та вітер відчуватиметься трохи прохолодніше — близько +8°C. Вітер слабкий, 2 м/с, а вологість повітря — 46%. Опадів не очікується, небо буде похмурим, що може вплинути на видимість зірок. Атмосферний тиск — 759 мм рт. ст.
Ранок: з настанням ранку температура залишиться на рівні +8°C, хоча через вітер 4 м/с буде відчуватися як +7°C. Вологість повітря підвищиться до 62%, що зробить повітря більш насиченим вологою. Небо залишатиметься похмурим, але дощу не прогнозується. Атмосферний тиск — стабільний, 759 мм рт. ст.
День: до обіду температура підніметься до +12°C, що дозволить комфортно провести час на вулиці. Вітер залишиться на рівні 4 м/с, вологість — 62%, а атмосферний тиск знизиться до 758 мм рт. ст. Небо залишиться вкрите хмарами, проте опади не передбачаються.
Вечір: температура не зміниться — залишиться на рівні +12°C, а вітер продовжить дути зі швидкістю 4 м/с. Вологість повітря знизиться до 51%, що зробить вечір свіжим та приємним. Опадів не буде, атмосферний тиск залишиться стабільним — 758 мм рт. ст.
Схід сонця: 06:20
Захід сонця: 17:54
Погода в Одеській області на 9 березня
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер східний, 6-11 м/с.
- Температура вночі 0...+5°С, вдень +14...+19°С, у прибережній зоні +9...+11°С.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.
Нагадаємо, завтра також потепління очікується у Києві та в Харкові. Попри це, синоптики застерігають від снігопадів, які можуть знову накрити міста України з середини березня.
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