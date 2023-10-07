Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 октября.

Настоящая золотая осень: какой будет погода в Одессе сегодня
7 октября 2023 06:30
Девушка гуляет в центре города. Фото: Новини.LIVE
Сегодня, 7 октября, в Одессе в основном будет облачная погода, с небольшим прояснением. Осадков не предполагается.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Преимущественно облачно.
- Без осадков.
- Ветер юго-западный, 1-6 м/с.
- Температура ночью 14-19°С, днем 16-23°С.
- Температура морской воды 16–17 °С.
- Атмосферное давление — 768 мм рт. ст.
- Влажность — 40%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Местами переменная облачность.
- Ветер юго-западный, 2-9 м/с.
- Температура ночью 11-16°С, днем 19-23°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Погода в Украине
Украина все глубже погружается в осеннее время года, температура воздуха не перестает падать. Водителям авто следует остерегаться сильных ветров и не парковать свои автомобили под деревьями.