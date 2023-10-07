Прогноз погоды в Одессе на сегодня - 7 октября.

Девушка гуляет в центре города. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 7 октября, в Одессе в основном будет облачная погода, с небольшим прояснением. Осадков не предполагается.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Преимущественно облачно.

Без осадков.

Ветер юго-западный, 1-6 м/с.

Температура ночью 14-19°С, днем 16-23°С.

Температура морской воды 16–17 °С.

Атмосферное давление — 768 мм рт. ст.

Влажность — 40%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Местами переменная облачность.

Ветер юго-западный, 2-9 м/с.

Температура ночью 11-16°С, днем 19-23°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Погода в Украине

Украина все глубже погружается в осеннее время года, температура воздуха не перестает падать. Водителям авто следует остерегаться сильных ветров и не парковать свои автомобили под деревьями.