Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 жовтня

Справжня золота осінь: якою буде погода в Одесі сьогодні
7 жовтня 2023 06:30
Дівчина гуляє у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 7 жовтня, в Одесі спостерігатиметься переважно хмарна погода, з невеличким проясненням. Опадів не передбачається.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Переважно хмарно.
- Без опадів.
- Вітер південно-західний, 1-6 м/с.
- Температура вночі 14-19°С, вдень 16-23°С.
- Температура морської води 16-17°С.
- Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.
- Вологість — 40%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Місцями мінлива хмарність.
- Вітер південно-західний, 2-9 м/с.
- Температура вночі 11-16°С, вдень 19-23°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
Україна все глибше занурюється в осінню пору року, температура повітря не перестає падати. Водіям авто варто стерегтися сильних вітрів і не паркувати свої автомобілі під деревами.