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Справжня золота осінь: якою буде погода в Одесі сьогодні

7 жовтня 2023 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 жовтня
Дівчина гуляє у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 7 жовтня, в Одесі спостерігатиметься переважно хмарна погода, з невеличким проясненням. Опадів не передбачається. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Переважно хмарно. 
  • Без опадів.
  • Вітер південно-західний, 1-6 м/с. 
  • Температура вночі 14-19°С, вдень 16-23°С. 
  • Температура морської води 16-17°С.
  • Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.
  • Вологість — 40%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Місцями мінлива хмарність.
  • Вітер південно-західний, 2-9 м/с. 
  • Температура вночі 11-16°С, вдень 19-23°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Погода в Україні

Україна все глибше занурюється в осінню пору року, температура повітря не перестає падати. Водіям авто варто стерегтися сильних вітрів і не паркувати свої автомобілі під деревами.

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