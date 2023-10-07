Прогноз погоди в Одесі на сьогодні - 7 жовтня

Дівчина гуляє у центрі міста. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 7 жовтня, в Одесі спостерігатиметься переважно хмарна погода, з невеличким проясненням. Опадів не передбачається.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Переважно хмарно.

Без опадів.

Вітер південно-західний, 1-6 м/с.

Температура вночі 14-19°С, вдень 16-23°С.

Температура морської води 16-17°С.

Атмосферний тиск — 768 мм рт. ст.

Вологість — 40%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Місцями мінлива хмарність.

Вітер південно-західний, 2-9 м/с.

Температура вночі 11-16°С, вдень 19-23°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

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Україна все глибше занурюється в осінню пору року, температура повітря не перестає падати. Водіям авто варто стерегтися сильних вітрів і не паркувати свої автомобілі під деревами.