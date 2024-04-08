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Настоящее лето — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня

8 апреля 2024 06:30
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Прогноз погоды в Одессе сегодня - 8 апреля.
Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 8 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +20 °С днем и +11 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил, Сарата, Раздельная, Затишье и Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Температура ночью +9...+11°С, днем +17...19°С.
  • Ветер переменных направлений, 3,0 м/с.
Настоящее лето – синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северо-восточный, днем южный, 5-10 м/с.
  • Температура ночью +6...+11 °C, днем +17...+22 °C.
  • На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Настоящее лето - синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 8 апреля

В понедельник, 8 апреля, в Украине без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью +5...+10°C тепла, днем +18...+23°C.

Настоящее лето – синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня - фото 3
Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, одним из самых опасных периодов в астрологии считается ретроградный Меркурий. Ближайшая к солнцу планета во время своего обратного движения может негативно влиять на коммуникацию, мышление и восприятие. Как долго будет продолжаться ретроградное движение Меркурия в апреле 2024 года, в чем опасность и что нельзя делать в этот период, рассказываем в материале.

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