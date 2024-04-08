Прогноз погоды в Одессе сегодня - 8 апреля.

Люди купаются в море. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одессе сегодня, 8 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +20 °С днем и +11 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил, Сарата, Раздельная, Затишье и Любашевка.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Температура ночью +9...+11°С, днем +17...19°С.

Ветер переменных направлений, 3,0 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северо-восточный, днем южный, 5-10 м/с.

Температура ночью +6...+11 °C, днем +17...+22 °C.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 8 апреля

В понедельник, 8 апреля, в Украине без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью +5...+10°C тепла, днем +18...+23°C.

Прогноз погоды по Украине. Фото: скриншот

Напомним, одним из самых опасных периодов в астрологии считается ретроградный Меркурий. Ближайшая к солнцу планета во время своего обратного движения может негативно влиять на коммуникацию, мышление и восприятие. Как долго будет продолжаться ретроградное движение Меркурия в апреле 2024 года, в чем опасность и что нельзя делать в этот период, рассказываем в материале.