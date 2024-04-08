Прогноз погоды в Одессе сегодня - 8 апреля.

Настоящее лето — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня
Погода в Одессе сегодня, 8 апреля, будет солнечной и теплой. Температура воздуха будет составлять +20 °С днем и +11 °С ночью. Морская вода — +5...+10 °С. В области из-за жары объявлен высокий уровень пожарной опасности в городах Измаил, Сарата, Раздельная, Затишье и Любашевка.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Температура ночью +9...+11°С, днем +17...19°С.
- Ветер переменных направлений, 3,0 м/с.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северо-восточный, днем южный, 5-10 м/с.
- Температура ночью +6...+11 °C, днем +17...+22 °C.
- На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Украине 8 апреля
В понедельник, 8 апреля, в Украине без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с, температура ночью +5...+10°C тепла, днем +18...+23°C.
Напомним, одним из самых опасных периодов в астрологии считается ретроградный Меркурий. Ближайшая к солнцу планета во время своего обратного движения может негативно влиять на коммуникацию, мышление и восприятие. Как долго будет продолжаться ретроградное движение Меркурия в апреле 2024 года, в чем опасность и что нельзя делать в этот период, рассказываем в материале.
Читайте Новини.LIVE!