Прогноз погоди в Одесі сьогодні — 8 квітня.

Люди купаються в морі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 8 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +20 °С вдень і +11 °С вночі. Морська вода — +5...+10 °С. В області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в містах Ізмаїл, Сарата, Роздільна, Затишшя та Любашівка.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Температура вночі +9...+11°С, вдень +17...19 °С.

Вітер змінних напрямків, 3,0 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північно-східний, вдень південний, 5-10 м/с.

Температура вночі +6...+11 °C, вдень +17...+22 °C.

На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 8 квітня

У понеділок, 8 квітня, в Україні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі +5...+10 °C тепла, вдень +18...+23°C.

Прогноз погоди по Україні. Фото: скриншот

Нагадаємо, одним з найнебезпечніших періодів в астрології вважається ретроградний Меркурій. Найближча до Сонця планета під час свого зворотного руху може негативно впливати на комунікацію, мислення та сприйняття. Як довго триватиме ретроградний Меркурій у квітні 2024 року, у чому небезпека та що не можна робити у цей період, розповідаємо в матеріалі.