Прогноз погоди в Одесі сьогодні — 8 квітня.

Справжнє літо — синоптики розказали, якою буде погода в Одесі сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 8 квітня, буде сонячною та теплою. Температура повітря становитиме +20 °С вдень і +11 °С вночі. Морська вода — +5...+10 °С. В області через спеку оголошено високий рівень пожежної небезпеки в містах Ізмаїл, Сарата, Роздільна, Затишшя та Любашівка.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Температура вночі +9...+11°С, вдень +17...19 °С.
- Вітер змінних напрямків, 3,0 м/с.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, вдень південний, 5-10 м/с.
- Температура вночі +6...+11 °C, вдень +17...+22 °C.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.
Погода в Україні 8 квітня
У понеділок, 8 квітня, в Україні без опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с, температура вночі +5...+10 °C тепла, вдень +18...+23°C.
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