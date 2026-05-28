Спрос на мясо растет: актуальная стоимость сегодня
На рынке Черемушки в Одессе покупатели все чаще выбирают мясо для шашлыка и гриля. Продавцы говорят, что с приходом тепла больше всего берут шею, лопатку и ребра. Цены на телятину в последние недели почти не меняются, а свинину активно разбирают еще утром. Спрос держится стабильный, особенно перед выходными.
Журналисты Новини.LIVE побывали на рынке Черемушки в Одессе и узнали актуальные цены на мясо.
Спрос на мясо
Мясной ряд на рынке Черемушки живет в своем ритме. Сейчас люди чаще всего ищут мясо именно для шашлыка, мангала и гриля. Особенно популярными остаются свиная шея, лопатка и ребра. Некоторые позиции покупатели забирают еще до обеда. Продавщица Валентина рассказала, что спрос на мясо перед летом заметно вырос. По ее словам, телятину чаще берут на решетку или для тушения, а свинину — именно на шашлык.
"Больше всего на шашлык берут шею, лопатку и ребра. А телятину чаще покупают на решетку или для тушения", — говорит продавщица.
Также она добавляет, что покупатели часто выбирают мясо большими кусками, особенно если планируют готовить на компанию или выезжать на природу.
Сколько стоит телятина
Цены на телятину уже несколько недель остаются без резких изменений. Самой дорогой остается задняя часть, а дешевле можно купить грудину, ребра и субпродукты. Спрос больше всего держится на мягких кусках, которые подходят для шашлыка и гриля.
Стоимость телятины на рынке Черемушки:
- задняя часть — 350-370 грн/кг;
- антрикот — 300 грн/кг;
- лопатка — 300 грн/кг;
- лопатка при большом объеме — от 240 грн/кг;
- грудина — 240 грн/кг;
- ребра — 240 грн/кг;
- голень зачищенная — 300 грн/кг;
- печень — 250 грн/кг;
- сердце — 150 грн/кг;
- почки — 70 грн/кг;
- легкие — 50 грн/кг;
- легкие с горлом — 45 грн/кг.
Какие цены на свинину
Свинина сейчас пользуется наибольшим спросом среди покупателей. Продавцы говорят, что чаще всего люди берут шею и лопатку для шашлыка, а ребра — для приготовления на мангале. Часть популярных кусков продавцы даже не успевают долго держать на прилавке.
Цены на свинину на рынке:
- шея — 300 грн/кг;
- ребра — 270-280 грн/кг;
- пашина — 250 грн/кг;
- задняя часть — 260 грн/кг;
- лопатка — 240-250 грн/кг;
- биток — 280-300 грн/кг;
- голень — 100 грн/кг;
- сало — 150 грн/кг.
Как выбрать свежее мясо
Покупатели на рынке советуют обращать внимание не только на цену, но и на вид мяса. Свежая свинина имеет нежно-розовый цвет, а телятина — равномерный красный или розовый оттенок без темных пятен. Также мясо не должно быть скользким или иметь резкий запах.
Продавцы говорят, что свежее мясо упругое на ощупь и не выделяет много жидкости. Отдельно советуют смотреть на жир: у качественной свинины он светлый, без желтого оттенка. Лучше всего покупать мясо в охлажденных витринах или у продавцов, которые работают с большим оборотом товара.
