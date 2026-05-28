Попит на м'ясо зростає: актуальна вартість сьогодні

М'ясний ряд на ринку. Фото: Новини.LIVE

На ринку Черемушки в Одесі покупці все частіше обирають м’ясо для шашлику та гриля. Продавці кажуть, що з приходом тепла найбільше беруть шию, лопатку та ребра. Ціни на телятину останніми тижнями майже не змінюються, а свинину активно розбирають ще зранку. Попит тримається стабільний, особливо перед вихідними.

Журналісти Новини.LIVE побували на ринку Черемушки в Одесі та дізналися актуальні ціни на м'ясо.

Попит на м’ясо

М’ясний ряд на ринку Черемушки живе у своєму ритмі. Зараз люди найчастіше шукають м’ясо саме для шашлику, мангалу та гриля. Особливо популярними залишаються свиняча шия, лопатка та ребра. Деякі позиції покупці забирають ще до обіду. Продавчиня Валентина розповіла, що попит на м’ясо перед літом помітно зріс. За її словами, телятину частіше беруть на решітку або для тушкування, а свинину — саме на шашлик.

"Найбільше на шашлик беруть шию, лопатку і ребра. А телятину частіше купують на решітку або для тушкування", — каже продавчиня.

Продавчиня Валентина про попит. Фото: Новини.LIVE

Також вона додає, що покупці часто обирають м’ясо великими шматками, особливо якщо планують готувати на компанію або виїжджати на природу.

Читайте також:

Скільки коштує телятина

Ціни на телятину вже кілька тижнів залишаються без різких змін. Найдорожчою залишається задня частина, а дешевше можна купити грудину, ребра та субпродукти. Попит найбільше тримається на м’яких шматках, які підходять для шашлику та гриля.

Вартість телятини на ринку Черемушки:

задня частина — 350–370 грн/кг;

антрикот — 300 грн/кг;

лопатка — 300 грн/кг;

лопатка при великому обсязі — від 240 грн/кг;

грудина — 240 грн/кг;

ребра — 240 грн/кг;

гомілка зачищена — 300 грн/кг;

печінка — 250 грн/кг;

серце — 150 грн/кг;

нирки — 70 грн/кг;

легені — 50 грн/кг;

легені з горлом — 45 грн/кг.

М'ясо на базарі. Фото: Новини.LIVE

Які ціни на свинину

Свинина зараз має найбільший попит серед покупців. Продавці кажуть, що найчастіше люди беруть шию та лопатку для шашлику, а ребра — для приготування на мангалі. Частину популярних шматків продавці навіть не встигають довго тримати на прилавку.

Ціни на свинину на ринку:

шия — 300 грн/кг;

ребра — 270–280 грн/кг;

пашина — 250 грн/кг;

задня частина — 260 грн/кг;

лопатка — 240–250 грн/кг;

біток — 280–300 грн/кг;

гомілка — 100 грн/кг;

сало — 150 грн/кг.

Сало на прилавку. Фото: Новини.LIVE

Як обрати свіже м'ясо

Покупці на ринку радять звертати увагу не лише на ціну, а й на вигляд м’яса. Свіжа свинина має ніжно-рожевий колір, а телятина — рівномірний червоний або рожевий відтінок без темних плям. Також м’ясо не повинно бути слизьким або мати різкий запах.

Продавці кажуть, що свіже м’ясо пружне на дотик і не виділяє багато рідини. Окремо радять дивитися на жир: у якісної свинини він світлий, без жовтого відтінку. Найкраще купувати м’ясо в охолоджених вітринах або у продавців, які працюють із великим обігом товару.

Як повідомляли Новини.LIVE, на одеському Привозі сезон дунайського оселедця добігає кінця. Свіжу дунайку на прилавках можна буде знайти ще приблизно два тижні, після чого вона майже зникне з продажу до наступного сезону.

Також Новини.LIVE писали, що наприкінці травня одеські ринки та супермаркети вже заповнюються першими літніми ягодами й баштанними. Найбільше покупці звертають увагу на полуницю та ранні кавуни, хоча ціни поки залишаються доволі високими.