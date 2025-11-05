Плановые отключения электроэнергии в Одессе 5 ноября из-за ремонтных работ и последствий обстрелов

Специалисты проверяют оборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

В среду, 5 ноября, в Одессе временно прекратили электроснабжение из-за плановых технических работ. Специалисты энергетических служб работают над устранением повреждений, вызванных вражескими атаками, и делают все возможное для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения. Также в регионе действуют графики почасовых отключений света, которые ввели из-за российских обстрелов.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-я Пересыпская, 1,

4-я Пересыпская, 1-36б,

ул. Четвертая, 1-123,

Авангардная, 1-31,

Агрономическая, 1-85,

Ананьевская, 1-26А,

Беляевская, 11,11а,11б,

Высокая, 1-20,

Отечественная, 33,

Дальняя, 1-23,

Деревообрабатывающая, 1-86,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко Петра, 9, 63-90А,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-41,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Неждановой, 1-129,

Обрывистая, 1-22,

Одесской общины, 1,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Парковая, 75-81,

Почтовая, 39, 70-86,

Промышленная, 7Б,

Профессора Коровицкого, 1-151,

Радиальная, 1,2,4,

Савранская, 1-28,

Светлая, 1-14,

Тарутинская, 11а,12,13,

Узикова Станислава, 1-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 2-74,

Химическая, 1-8,

Шполянская, 74, 76, 91-107, 109, 117, 119,

Ядовая, 58,

переулок 1-й Деревообрабатывающий, 1-27,

переулок 1-й Пересыпский, 1-19,

переулок Испанский, 2-А,2А,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский, 1-28,

переулок Крушельницкой, 1-5А,

переулок Москеты, 1-11а,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Атаманского Ионы, 1-15,

переулок Савранский, 5,9,

переулок Станишевской Марии, 1А-21,

переулок Сумской, 2-28,

переулок Сахарный, 5-12,

переулок Шахтинский, 1-24,

переулок Шебелинский, 1-16,

спуск 2-й Пересыпский, 1-23.

Работы до 19:00 - 20:00.

Центральный РЭС:

10-го Апреля, 5,26,

Бажана 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,

Балковская, 14-36,

О. Белостенного, 1-10,

О. Благовидовой, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,

Гранатная,

Дальницкая, 53, 53/корп.1,5,

Дубовая, 1-31,

Цветочная, 6, 12-20,

Колонтаевская, 1, 2, 8, 8/корп.1, 9/11, 19, 21,

О. Кутузакия, 1-42,

Майстрова,

Маловского, 4, 6,

Мечникова, 76-90,

Южная, 13-48,

Платановая,

Профсоюзная, 6-24,

Радостная, 32-54, 114,116,

Ризовская,

С. Рихтера, 35-109,

Раскидайловская, 16, 30,

Садиковская, 19-44,

Скидановская, 6, 17, 23, 23а,

Старопортофранковская, 83-97,

Тираспольское шоссе, 30,32,

Туристская, 20-46,

Центральный Аэропорт, 1-23,

Ак. Ясиновского, 12, 16,

1-й, 2-й Сиреневый,

1-й, 3-й Кипарисный,

переулок Джутовый,

переулок Ковровый, 5, 7,

переулок Конструкторский 1-11,

переулок Д. Крыжановского, 8А,

переулок Литавровый,

переулок Л. Осыки, 1,6,8,

переулок Пасечной Зои, 7/9, 8, 9,

переулок Радиальный, 1-12,

переулок Школярский, 1-4,

проезд Сиреневый, 1-6,

спуск Ковалевского, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10,

спуск Матросский, 13, 15,

спуск Скидановский, 7, 7а.

Работы до 17:00 - 20:00.

Южный РЭС:

Пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 16, 18А,20,24,

Ак. Королева, 70.

Работы до 17:00.

Графики света

Сегодня с 7:00 до 21:00 действуют почасовые отключения электроэнергии объемом от 1 до 2 очередей из-за последствий ракетно-дронных атак. Время и объем отключений могут меняться. Для стабилизации работы системы введены на завтра также графики отключений электроэнергии. По информации Укрэнерго, 5 ноября, в Одесской области отключения будут происходить по следующему графику:

Время отключений света для групп от 1.1 до 3.2. Фото: ДТЭК

Время отключений света для групп от 4.1 до 6.2. Фото: ДТЭК

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Чтобы узнать, в какой вы группе, нужно перейти по ссылке. Указать свой населенный пункт. Ввести улицу и номер дома. На экране появится ваш график отключений. Также следите за сообщением на официальной странице ДТЭК в Facebook.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли уже авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, как сегодня будут действовать графики отключений на Львовщине. Также мы писали о том, когда будут выключать свет жителям Харькова.