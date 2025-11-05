Планові відключення електроенергії в Одесі 5 листопада через ремонтні роботи та наслідки обстрілів

Фахівці перевіряють обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У середу, 5 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання через планові технічні роботи. Спеціалісти енергетичних служб працюють над усуненням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. Також в регіоні діють графіки погодинних відключень світла, які ввели через російські обстріли.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-а Пересипська, 1,

4-а Пересипська, 1-36б,

вул. Четверта, 1-123,

Авангардна, 1-31,

Агрономічна, 1-85,

Ананіївська, 1-26А,

Біляївська, 11,11а,11б,

Висока, 1-20,

Вітчизняна, 33,

Дальня, 1-23,

Деревообробна, 1-86,

Дорожня, 1-22,

Івахненко Петра, 9, 63-90А,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-41,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Нежданової, 1-129,

Обривиста, 1-22,

Одеської громади, 1,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Паркова, 75-81,

Поштова, 39, 70-86,

Промислова, 7Б,

Професора Коровицького, 1-151,

Радіальна, 1,2,4,

Савранська, 1-28,

Світла, 1-14,

Тарутинська, 11а,12,13,

Узікова Станіслава, 1-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 2-74,

Хімічна, 1-8,

Шполянська, 74, 76, 91-107, 109, 117, 119,

Ядова, 58,

пров. 1-й Деревообробний, 1-27,

пров. 1-й Пересипський, 1-19,

пров. Іспанський, 2-А,2А,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський, 1-28,

пров. Крушельницької, 1-5А,

пров. Москеті, 1-11а,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Отаманського Іони, 1-15,

пров. Савранський, 5,9,

пров. Станішевської Марії, 1А-21,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Цукровий, 5-12,

пров. Шахтинський, 1-24,

пров. Шебелинський, 1-16,

узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00 — 20:00.

Центральний РЕМ:

10-го Квітня, 5,26,

Бажана 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,

Балківська, 14-36,

О. Білостінного, 1-10,

О. Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,

Гранатна,

Дальницька, 53, 53/корп.1,5,

Дубова, 1-31,

Квіткова, 6, 12-20,

Колонтаївська, 1, 2, 8, 8/корп.1, 9/11, 19, 21,

О. Кутузакія, 1-42,

Майстрова,

Маловського, 4, 6,

Мечникова, 76-90,

Південна, 13-48,

Платанова,

Профспілкова, 6-24,

Радісна, 32-54, 114,116,

Різовська,

С. Ріхтера, 35-109,

Розкидайлівська, 16, 30,

Садиковська, 19-44,

Скиданівська, 6, 17, 23, 23а,

Старопортофранківська, 83-97,

Тираспольське шосе, 30,32,

Туристська, 20-46,

Центральний Аеропорт, 1-23,

Ак. Ясиновського, 12, 16,

1-й, 2-й Бузковий,

1-й, 3-й Кипарисний,

пров. Джутовий,

пров. Килимовий, 5, 7,

пров. Конструкторський 1-11,

пров. Д. Крижанівського, 8А,

пров. Литавровий,

пров. Л. Осики, 1,6,8,

пров. Пасічної Зої, 7/9, 8, 9,

пров. Радіальний, 1-12,

пров. Школярський, 1-4,

проїзд Бузковий, 1-6,

узвіз Ковалевського, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10,

узвіз Матроський, 13, 15,

узвіз Скиданівський, 7, 7а.

Роботи до 17:00 — 20:00.

Південний РЕМ:

Пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 16, 18А,20,24,

Ак. Корольова, 70.

Роботи до 17:00.

Графіки світла

Сьогодні з 7:00 до 21:00 діють погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час та обсяг відключень можуть змінюватися. Для стабілізації роботи системи запроваджено на завтра також графіки відключень електроенергії. За інформацією Укренерго, 5 листопада, в Одеській області відключення відбуватимуться за таким графіком:

Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК

Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Щоб дізнатися, в якій ви групі, потрібно перейти за посиланням. Вказати свій населений пункт. Ввести вулицю та номер будинку. На екрані зʼявиться ваш графік відключень. Також стежте за повідомленням на офіційній сторінці ДТЕК у Facebook.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як сьогодні діятимуть графіки відключень на Львівщині. Також ми писали про те, коли вимикатимуть світло жителям Харкова.