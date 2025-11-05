Планові відключення електроенергії в Одесі 5 листопада через ремонтні роботи та наслідки обстрілів

Стабілізаційні та планові відключення світла в Одесі сьогодні
У середу, 5 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання через планові технічні роботи. Спеціалісти енергетичних служб працюють над усуненням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. Також в регіоні діють графіки погодинних відключень світла, які ввели через російські обстріли.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-а Пересипська, 1,
- 4-а Пересипська, 1-36б,
- вул. Четверта, 1-123,
- Авангардна, 1-31,
- Агрономічна, 1-85,
- Ананіївська, 1-26А,
- Біляївська, 11,11а,11б,
- Висока, 1-20,
- Вітчизняна, 33,
- Дальня, 1-23,
- Деревообробна, 1-86,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненко Петра, 9, 63-90А,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-41,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Нежданової, 1-129,
- Обривиста, 1-22,
- Одеської громади, 1,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Паркова, 75-81,
- Поштова, 39, 70-86,
- Промислова, 7Б,
- Професора Коровицького, 1-151,
- Радіальна, 1,2,4,
- Савранська, 1-28,
- Світла, 1-14,
- Тарутинська, 11а,12,13,
- Узікова Станіслава, 1-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 2-74,
- Хімічна, 1-8,
- Шполянська, 74, 76, 91-107, 109, 117, 119,
- Ядова, 58,
- пров. 1-й Деревообробний, 1-27,
- пров. 1-й Пересипський, 1-19,
- пров. Іспанський, 2-А,2А,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівський, 1-28,
- пров. Крушельницької, 1-5А,
- пров. Москеті, 1-11а,
- пров. Нежданової, 1-8,
- пров. Отаманського Іони, 1-15,
- пров. Савранський, 5,9,
- пров. Станішевської Марії, 1А-21,
- пров. Сумський, 2-28,
- пров. Цукровий, 5-12,
- пров. Шахтинський, 1-24,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- узвіз 2-й Пересипський, 1-23.
Роботи до 19:00 — 20:00.
Центральний РЕМ:
- 10-го Квітня, 5,26,
- Бажана 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,
- Балківська, 14-36,
- О. Білостінного, 1-10,
- О. Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
- Гранатна,
- Дальницька, 53, 53/корп.1,5,
- Дубова, 1-31,
- Квіткова, 6, 12-20,
- Колонтаївська, 1, 2, 8, 8/корп.1, 9/11, 19, 21,
- О. Кутузакія, 1-42,
- Майстрова,
- Маловського, 4, 6,
- Мечникова, 76-90,
- Південна, 13-48,
- Платанова,
- Профспілкова, 6-24,
- Радісна, 32-54, 114,116,
- Різовська,
- С. Ріхтера, 35-109,
- Розкидайлівська, 16, 30,
- Садиковська, 19-44,
- Скиданівська, 6, 17, 23, 23а,
- Старопортофранківська, 83-97,
- Тираспольське шосе, 30,32,
- Туристська, 20-46,
- Центральний Аеропорт, 1-23,
- Ак. Ясиновського, 12, 16,
- 1-й, 2-й Бузковий,
- 1-й, 3-й Кипарисний,
- пров. Джутовий,
- пров. Килимовий, 5, 7,
- пров. Конструкторський 1-11,
- пров. Д. Крижанівського, 8А,
- пров. Литавровий,
- пров. Л. Осики, 1,6,8,
- пров. Пасічної Зої, 7/9, 8, 9,
- пров. Радіальний, 1-12,
- пров. Школярський, 1-4,
- проїзд Бузковий, 1-6,
- узвіз Ковалевського, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10,
- узвіз Матроський, 13, 15,
- узвіз Скиданівський, 7, 7а.
Роботи до 17:00 — 20:00.
Південний РЕМ:
- Пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 16, 18А,20,24,
- Ак. Корольова, 70.
Роботи до 17:00.
Графіки світла
Сьогодні з 7:00 до 21:00 діють погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час та обсяг відключень можуть змінюватися. Для стабілізації роботи системи запроваджено на завтра також графіки відключень електроенергії. За інформацією Укренерго, 5 листопада, в Одеській області відключення відбуватимуться за таким графіком:
Де дізнатися графіки
У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.
Щоб дізнатися, в якій ви групі, потрібно перейти за посиланням. Вказати свій населений пункт. Ввести вулицю та номер будинку. На екрані зʼявиться ваш графік відключень. Також стежте за повідомленням на офіційній сторінці ДТЕК у Facebook.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
