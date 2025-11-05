Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Стабілізаційні та планові відключення світла в Одесі сьогодні

Стабілізаційні та планові відключення світла в Одесі сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 09:50
Оновлено: 10:50
Планові відключення електроенергії в Одесі 5 листопада через ремонтні роботи та наслідки обстрілів
Фахівці перевіряють обладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

У середу, 5 листопада, в Одесі тимчасово припинили електропостачання через планові технічні роботи. Спеціалісти енергетичних служб працюють над усуненням пошкоджень, спричинених ворожими атаками, і роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання. Також в регіоні діють графіки погодинних відключень світла, які ввели через російські обстріли. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста

Реклама
Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-а Пересипська, 1,
  • 4-а Пересипська, 1-36б,
  •  вул. Четверта, 1-123,
  • Авангардна, 1-31,
  • Агрономічна, 1-85,
  • Ананіївська, 1-26А,
  • Біляївська, 11,11а,11б,
  •  Висока, 1-20,
  • Вітчизняна, 33,
  • Дальня, 1-23,
  • Деревообробна, 1-86,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненко Петра, 9, 63-90А,
  •  Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-41,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Нежданової, 1-129,
  • Обривиста, 1-22,
  • Одеської громади, 1,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Паркова, 75-81,
  • Поштова, 39, 70-86,
  • Промислова, 7Б,
  •  Професора Коровицького, 1-151,
  • Радіальна, 1,2,4,
  • Савранська, 1-28,
  • Світла, 1-14,
  • Тарутинська, 11а,12,13,
  •  Узікова Станіслава, 1-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 2-74,
  • Хімічна, 1-8,
  • Шполянська, 74, 76, 91-107, 109, 117, 119,
  • Ядова, 58,
  • пров. 1-й Деревообробний, 1-27,
  • пров. 1-й Пересипський, 1-19,
  • пров. Іспанський, 2-А,2А,
  •  пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівський, 1-28,
  • пров. Крушельницької, 1-5А,
  •  пров. Москеті, 1-11а,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • пров. Отаманського Іони, 1-15,
  • пров. Савранський, 5,9,
  • пров. Станішевської Марії, 1А-21,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • пров. Цукровий, 5-12,
  • пров. Шахтинський, 1-24,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • узвіз 2-й Пересипський, 1-23.

Роботи до 19:00 — 20:00.

Центральний РЕМ:

  • 10-го Квітня, 5,26,
  • Бажана 58, 62/КОРП.2, 63/КОРП.1, 64А,
  • Балківська, 14-36,
  • О. Білостінного, 1-10,
  • О. Благовидової, 30, 30/2, 34, 37а, 40В,
  • Гранатна,
  • Дальницька, 53, 53/корп.1,5,
  • Дубова, 1-31,
  • Квіткова, 6, 12-20,
  • Колонтаївська, 1, 2, 8, 8/корп.1, 9/11, 19, 21,
  • О. Кутузакія, 1-42,
  • Майстрова,
  • Маловського, 4, 6,
  • Мечникова, 76-90,
  • Південна, 13-48,
  • Платанова,
  • Профспілкова, 6-24,
  • Радісна, 32-54, 114,116,
  • Різовська,
  • С. Ріхтера, 35-109,
  • Розкидайлівська, 16, 30,
  • Садиковська, 19-44,
  • Скиданівська, 6, 17, 23, 23а,
  • Старопортофранківська, 83-97,
  • Тираспольське шосе, 30,32,
  • Туристська, 20-46,
  • Центральний Аеропорт, 1-23,
  • Ак. Ясиновського, 12, 16,
  • 1-й, 2-й Бузковий,
  • 1-й, 3-й Кипарисний,
  • пров. Джутовий,
  • пров. Килимовий, 5, 7,
  • пров. Конструкторський 1-11,
  • пров. Д. Крижанівського, 8А,
  • пров. Литавровий,
  • пров. Л. Осики, 1,6,8,
  • пров. Пасічної Зої, 7/9, 8, 9,
  • пров. Радіальний, 1-12,
  • пров. Школярський, 1-4,
  • проїзд Бузковий, 1-6,
  • узвіз Ковалевського, 1, 1/в/2, 1в, 8, 10,
  • узвіз Матроський, 13, 15,
  • узвіз Скиданівський, 7, 7а.

Роботи до 17:00 — 20:00.

Південний РЕМ:

  • Пр-т. Князя Ярослава Мудрого, 16, 18А,20,24,
  • Ак. Корольова, 70.

Роботи до 17:00.

Графіки світла

Сьогодні з 7:00 до 21:00 діють погодинні відключення електроенергії обсягом від 1 до 2 черг через наслідки ракетно-дронових атак. Час та обсяг відключень можуть змінюватися. Для стабілізації роботи системи запроваджено на завтра також графіки відключень електроенергії. За інформацією Укренерго, 5 листопада, в Одеській області відключення відбуватимуться за таким графіком:

Графіки відключень світла в Одесі
Час відключень світла для груп від 1.1 до 3.2. Фото: ДТЕК
Графіки відключень світла в Одесі
Час відключень світла для груп від 4.1 до 6.2. Фото: ДТЕК

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Щоб дізнатися, в якій ви групі, потрібно перейти за посиланням. Вказати свій населений пункт. Ввести вулицю та номер будинку. На екрані зʼявиться ваш графік відключень. Також стежте за повідомленням на офіційній сторінці ДТЕК у Facebook.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як сьогодні діятимуть графіки відключень на Львівщині. Також ми писали про те, коли вимикатимуть світло жителям Харкова.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації