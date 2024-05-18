Стабилизационные отключения и плановый ремонт — кто из одесситов сегодня будет без света

Выключенная лампочка. Фото: unsplash

Сегодня, 18 мая, в Одесской области со вторых половины суток введены стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях, поэтому у некоторых одесситов света не будет до 19:00. Отметим, что время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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График стабилизационных отключений в Одесской области 18 мая будет действовать только для промышленных потребителей с 19:00 до 00:00. Ограничения для потребителей не прогнозируются.

Где не будет света из-за плановых работ

Центральный РЭС

ул. Пастера, 8, 10, 12,

ул. Княжеская, 6,

ул. Новосельского, 9, 20, 22,

ул. Сеченова, 3, 7, 9

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше об отключении света в Одессе

Напомним, Новини.LIVE провели опрос среди одесситов по поводу их привычек в использовании электроэнергии. Большинство жителей Одессы отметили, что они пытаются экономить электроэнергию. Среди популярных методов — использование LED-света и включение света только при необходимости. Однако некоторые респонденты признались, что они не ограничивают себя в использовании электроприборов, ведь привыкли к определенному уровню комфорта.

Добавим, что в 2024 году правительство разрешило отключать электроэнергию бытовым потребителям, накопившим долги за жилищно-коммунальные услуги. Известно, кого из украинцев могут вызвать в суд за неоплату коммуналки, а кому списать долг.