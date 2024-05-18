Стабілізаційні відключення та плановий ремонт — хто з одеситів сьогодні буде без світла
Сьогодні, 18 травня, в Одеській області з другої половини доби запроваджено стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 19:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Стабілізаційні відключення
Графік стабілізаційних відключень в Одеській області діятиме тільки для промислових споживачів з 19:00 до 00:00 18 травня. Обмеження для побутових споживачів не прогнозуються.
Де не буде світла через планові роботи
Центральний РЕМ
- вул. Пастера, 8, 10, 12,
- вул. Князівська, 6,
- вул. Новосельського, 9, 20, 22,
- вул. Сєченова, 3, 7, 9
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про відключення світла в Одесі
Нагадаємо, Новини.LIVE провели опитування серед одеситів щодо їхніх звичок у використанні електроенергії. Більшість мешканців Одеси зазначили, що вони намагаються економити електроенергію. Серед популярних методів — використання LED-освітлення та ввімкнення світла лише за необхідності. Проте, деякі респонденти зізналися, що вони не обмежують себе у використанні електроприладів, адже звикли до певного рівня комфорту.
Додамо, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.
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