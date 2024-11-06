Какая погода будет в Одессе 6 ноября

Холодает — какая погода будет сегодня в Одессе
6 ноября 2024 06:09
Осень в городе. Фото: Новини.LIVE
В среду, 6 ноября, в Одесской области будет прохладно. Впрочем, осадков или сильного ветра синоптики не обещают. Небо над городом будет малооблачным, так что любители осенних прогулок могут смело отправляться на улицу.
Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Читайте также:
Погода в Одессе
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер ночью северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 0...+2°С, днем +10...+12°С.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер ночью северо-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью -3...+2°С, днем +7...+12°С.
- На автодорогах области видимость хорошая.
Напомним, в некоторых регионах Украины уже идет снег. Впрочем, в конце недели, прогнозируют синоптики, погода может улучшиться, осадки прекратятся, а на улице станет теплее.
Читайте Новини.LIVE!