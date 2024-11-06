Какая погода будет в Одессе 6 ноября

Осень в городе. Фото: Новини.LIVE

В среду, 6 ноября, в Одесской области будет прохладно. Впрочем, осадков или сильного ветра синоптики не обещают. Небо над городом будет малооблачным, так что любители осенних прогулок могут смело отправляться на улицу.

Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.

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Погода в Одессе

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер ночью северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 0...+2°С, днем +10...+12°С.

Погода в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер ночью северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью -3...+2°С, днем +7...+12°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Напомним, в некоторых регионах Украины уже идет снег. Впрочем, в конце недели, прогнозируют синоптики, погода может улучшиться, осадки прекратятся, а на улице станет теплее.