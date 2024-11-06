Яка погода буде в Одесі 6 листопада

Осінь у місті. Фото: Новини.LIVE

У середу, 6 листопада, в Одеській області буде прохолодно. Втім, опадів або сильного вітру синоптики не обіцяють. Небо над містом буде малохмарним, отож любителі осінніх прогулянок можуть сміливо вирушати на вулицю.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер вночі північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 0...+2 °С, вдень +10...+12 °С.

Погода на Одещини. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер вночі північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі -3...+2 °С, вдень +7...+12 °С.

На автошляхах області видимість добра.

Нагадаємо, у деяких регіонах України вже йде сніг. Втім, наприкінці тижня, прогнозують синоптики, погода може покращитися, опади припиняться, а надворі стане тепліше.