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Стає холодніше — яка погода буде сьогодні в Одесі

6 листопада 2024 06:09
Світлана Силенко - Редактор
Яка погода буде в Одесі 6 листопада
Осінь у місті. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У середу, 6 листопада, в Одеській області буде прохолодно. Втім, опадів або сильного вітру синоптики не обіцяють. Небо над містом буде малохмарним, отож любителі осінніх прогулянок можуть сміливо вирушати на вулицю.

Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер вночі північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 0...+2 °С, вдень +10...+12 °С.
Синоптики попереджають одеситів про небезпечну погоду на завтра - фото 1
Погода на Одещини. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер вночі північно-західний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі -3...+2 °С, вдень +7...+12 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.

Нагадаємо, у деяких регіонах України вже йде сніг. Втім, наприкінці тижня, прогнозують синоптики, погода може покращитися, опади припиняться, а надворі стане тепліше.

погода прогноз погоди Одеса Одеська область Новини Одеси

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Ціни на продукти — як здорожчали м'ясо та ковбаса у 2024 році - 80x80

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