Яка погода буде в Одесі 6 листопада

Стає холодніше — яка погода буде сьогодні в Одесі
6 листопада 2024 06:09
Осінь у місті. Фото: Новини.LIVE
У середу, 6 листопада, в Одеській області буде прохолодно. Втім, опадів або сильного вітру синоптики не обіцяють. Небо над містом буде малохмарним, отож любителі осінніх прогулянок можуть сміливо вирушати на вулицю.
Про це повідомили у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.
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Погода в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер вночі північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 0...+2 °С, вдень +10...+12 °С.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер вночі північно-західний, 7-12 м/с.
- Температура вночі -3...+2 °С, вдень +7...+12 °С.
- На автошляхах області видимість добра.
Нагадаємо, у деяких регіонах України вже йде сніг. Втім, наприкінці тижня, прогнозують синоптики, погода може покращитися, опади припиняться, а надворі стане тепліше.
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