Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 17 мая.

Становится все теплее: какой будет погода в Одессе сегодня
17 мая 2023 06:30
Ребенок играется в фонтане. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE
Сегодня, в среду одесситов ожидает теплый, но облачный день. Температура морской воды уже прогрелась до +16 градусов.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 11-13°С, днем 21-23°С.
- Температура морской воды 15–16°С.
- Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.
- Влажность — 58%.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 8-13°С, днем 21-26°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Прогноз погоды в Украине
В течение дня, 17 мая, в некоторых регионах Украины ожидаются небольшие дожди и местами грозы. Однако, несмотря на это, по всей территории Украины будет теплая погода.