Прогноз погоды в Одессе на сегодня — 17 мая.

Ребенок играется в фонтане. Фото: Юлия Браславская / Новини.LIVE

Сегодня, в среду одесситов ожидает теплый, но облачный день. Температура морской воды уже прогрелась до +16 градусов.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Прогноз погоды в Одессе

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 11-13°С, днем 21-23°С.

Температура морской воды 15–16°С.

Атмосферное давление — 762 мм рт. ст.

Влажность — 58%.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 8-13°С, днем 21-26°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: meteo.ua

Прогноз погоды в Украине

В течение дня, 17 мая, в некоторых регионах Украины ожидаются небольшие дожди и местами грозы. Однако, несмотря на это, по всей территории Украины будет теплая погода.