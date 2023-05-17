Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 17 травня

Стає все тепліше: якою буде погода в Одесі сьогодні
17 травня 2023 06:30
Дитина грається у фонтані. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
Сьогодні, в середу на одеситів чекає теплий, але хмарний день. Температура морської води вже прогрілась до +16 градусів.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 11-13°С, вдень 21-23°С.
- Температура морської води 15-16°С.
- Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
- Вологість — 58%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
- Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 8-13°С, вдень 21-26°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Прогноз погоди в Україні
Упродовж дня, 17 травня, в деяких регіонах України очікуються невеликі дощі та подекуди грози. Однак, попри це, по всій території Україні буде тепла погода.