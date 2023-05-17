Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 17 травня

Дитина грається у фонтані. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE

Сьогодні, в середу на одеситів чекає теплий, але хмарний день. Температура морської води вже прогрілась до +16 градусів.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 11-13°С, вдень 21-23°С.

Температура морської води 15-16°С.

Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.

Вологість — 58%.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

Мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 8-13°С, вдень 21-26°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Упродовж дня, 17 травня, в деяких регіонах України очікуються невеликі дощі та подекуди грози. Однак, попри це, по всій території Україні буде тепла погода.