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Стає все тепліше: якою буде погода в Одесі сьогодні

17 травня 2023 06:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди в Одесі на сьогодні — 17 травня
Дитина грається у фонтані. Фото: Юлія Браславська / Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні, в середу на одеситів чекає теплий, але хмарний день. Температура морської води вже прогрілась до +16 градусів. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 11-13°С, вдень 21-23°С.
  • Температура морської води 15-16°С.
  • Атмосферний тиск — 762 мм рт. ст.
  • Вологість — 58%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. Без істотних опадів.
  • Вітер південно-східний, 7-12 м/с.
  • Температура вночі 8-13°С, вдень 21-26°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: meteo.ua

Прогноз погоди в Україні

Упродовж дня, 17 травня, в деяких регіонах України очікуються невеликі дощі та подекуди грози. Однак, попри це, по всій території Україні буде тепла погода.

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