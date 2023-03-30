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Батареи станут холодными: когда отключат отопление в Одессе

30 марта 2023 15:15
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Температура воздуха позволяет отключить отопление
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Отопительный сезон 2022-2023 в Одессе будет завершен завтра, 31 марта. Соответствующее распоряжение подписал Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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"С 1 апреля начнутся плановые работы по ремонту теплового хозяйства в соответствии с утвержденным графиком", — говорится в сообщении.

Тарифы на тепло

Несмотря на завершение отопительного сезона, одесситы будут еще получать платежки за тепло. Согласно постановлению Кабмина, временно приостановлено действие свободного рынка газа. Обязанности поставлять природное топливо по ценам, действовавшим на момент 24 февраля 2022 года, возложены на НАК "Нафтогаз Украины". Это означает, что тарифы на тепло не будут меняться.

Тарифы на услугу поставки тепловой энергии:

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В Министерстве энергетики рассказали, что страна завершает отопительный сезон с профицитом мощности и достаточным объемом запасов энергоресурсов. Сейчас уже готовятся к следующей зиме.

"Нефтегаз Украины" в 2023 году намерен прекратить закупки природного газа за рубежом. Удовлетворять потребности рынка планируется исключительно путем увеличения внутренней добычи.

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