Батареї стануть холодними: коли відключать опалення в Одесі

Температура повітря дозволяє вимкнути опалення

Опалювальний сезон 2022-2023 в Одесі буде завершено завтра, 31 березня. Відповідне розпорядження підписав Одеський міський голова Геннадій Труханов.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"З 1 квітня розпочнуться планові роботи з ремонту теплового господарства відповідно до затвердженого графіка", — йдеться в повідомленні.

Тарифи на тепло

Попри завершення опалювального сезону, одесити ще отримуватимуть платіжки за тепло. Згідно з постановою Кабміну, тимчасово припинено дію вільного ринку газу. Обов'язки постачати природне паливо за цінами, що діяли на момент 24 лютого 2022 року, покладено на НАК "Нафтогаз України". Це означає, що тарифи на тепло не змінюватимуться.

Тарифи на послугу з постачання теплової енергії:

У Міністерстві енергетики України розповіли, що країна завершує опалювальний сезон із профіцитом потужності та достатнім обсягом запасів енергоресурсів. Зараз вже готуються до наступної зими.

"Нафтогаз України" у 2023 році має намір припинити закупівлі природного газу за кордоном. Задовольняти потреби ринку планують виключно шляхом збільшення внутрішнього видобутку.