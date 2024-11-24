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Стали известны графики света сегодня в Одесской области

24 ноября 2024 09:10
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Графіки світла в Одеській області на сьогодні
Энергетики ремонтируют оборудование в Одесской области. Фото иллюстративное: УНИАН
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На территории Одесской области и Украины из-за последствий российских обстрелов, сегодня, 24 ноября, введены графики стабилизационных отключений электроэнергии. Это вынужденная мера, направленная на восстановление электросетей и поддержку работы энергосистемы.

Об этом в субботу, 24 ноября, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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График отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 24 ноября

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: свет будет целый день.
2 группа: свет будет целый день.
3 группа: с 14:00 до 16:00.
4 группа: свет будет целый день.
5 группа: с 15:00 до 19:00.
6 группа: свет будет целый день.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Куда обращаться при отключении света

Если в квартире исчез свет не по графику, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет, об отсутствии света можно сообщить удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, как сэкономить заряд на ноутбуке и продлить его работу при отключении света. Также военнослужащие имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы отключения света графики отключений света

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09:56 Россияне ночью запустили десятки БпЛА — сколько сбили силы ПВО

09:40 Вблизи Одесской области произошло землетрясение — какая мощность

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

09:34 Новогодние штрафы — сколько придется отдать за срубленную елку

09:25 РФ сбросила УАБы на десятки населенных пунктов, — сводка Генштаба

09:12 У Садового заявили о создании специальной зоны в парке Львова

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