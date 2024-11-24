Графіки світла в Одеській області на сьогодні

Энергетики ремонтируют оборудование в Одесской области. Фото иллюстративное: УНИАН

На территории Одесской области и Украины из-за последствий российских обстрелов, сегодня, 24 ноября, введены графики стабилизационных отключений электроэнергии. Это вынужденная мера, направленная на восстановление электросетей и поддержку работы энергосистемы.

Об этом в субботу, 24 ноября, сообщили в пресс-службе ДТЭК.

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График отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 24 ноября

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: свет будет целый день.

2 группа: свет будет целый день.

3 группа: с 14:00 до 16:00.

4 группа: свет будет целый день.

5 группа: с 15:00 до 19:00.

6 группа: свет будет целый день.

Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Куда обращаться при отключении света

Если в квартире исчез свет не по графику, проверьте, зарегистрирована ли авария по вашему адресу на официальном сайте компании. Если нет, об отсутствии света можно сообщить удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы писали, как сэкономить заряд на ноутбуке и продлить его работу при отключении света. Также военнослужащие имеют право на скидки при оплате жилищно-коммунальных услуг.