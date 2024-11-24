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Стали відомі графіки світла на сьогодні в Одеській області

24 листопада 2024 09:10
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Графіки світла в Одеській області на сьогодні
Енергетики ремонтують обладнання в Одеській області. Фото ілюстративне: УНІАН
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На території Одеської області та України через наслідки російських обстрілів, сьогодні, 24 листопада, запроваджено графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Це вимушений захід, спрямований на відновлення електромереж та підтримку роботи енергосистеми.

Про це у суботу, 24 листопада, повідомили в пресслужбі ДТЕК.

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Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 24 листопада

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде цілий день.
2 група: світло буде цілий день.
3 група: з 14:00 до 16:00.
4 група: світло буде цілий день.
5 група: з 15:00 до 19:00.
6 група: світло буде цілий день.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо у квартирі зникло світло не за графіком, перевірте, чи зареєстрована аварія за вашою адресою на офіційному сайті компанії. Якщо ні, про відсутність світла можна повідомити у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми писали, як зекономити заряд на ноутбуці та подовжити його роботу під час відключень світла. Також військовослужбовці, мають право на знижки при оплаті житлово-комунальних послуг. 

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси відключення світла графіки відключень світла

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