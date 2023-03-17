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Стало известно, что снимает американский беспилотник над Черным морем

17 марта 2023 14:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
США запустили новый летательный аппарат
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk на миссии в Черном море. От авиабазы Сигонелла он полетел в сторону временно оккупированного Крыма.

Об этом стало известно из сервиса Flightradar24.

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БПЛА взлетел с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания, а потому некоторое время находился в воздушном пространстве Румынии. В настоящее время беспилотник находится в небе над Черным морем. В настоящее время за полетом БПЛА наблюдают около 15 тысяч пользователей.

Что известно о беспилотном аппарате

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk является одним из самых больших и сложных летательных аппаратов в мире. Он предназначен для проведения разведывательных миссий на больших расстояниях от базы.

Благодаря своим высокотехнологичным характеристикам RQ-4 Global Hawk может работать на высоте более 18 километров и проводить разведку на территории до 100 тысяч квадратных километров. Он оснащен разнообразными сенсорами, позволяющими собирать разную информацию, включая изображения высокого разрешения, информацию о радиоэлектронной среде и другие данные.

Избиение беспилотника США

Напомним, Соединенные Штаты Америки обнародовали видеозапись, сделанную с борта атакованного россиянами дрона. На видео видно, как представитель страны-агрессора атакует беспилотник армии США.

Американская сторона предполагает, что россия смогла достать обломки поврежденного американского беспилотника-разведчика. В США в это время задумались над форматом разведывательной работы в районе Черного моря.

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