Стало известно, что снимает американский беспилотник над Черным морем

США запустили новый летательный аппарат

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk на миссии в Черном море. От авиабазы Сигонелла он полетел в сторону временно оккупированного Крыма.

Об этом стало известно из сервиса Flightradar24.

БПЛА взлетел с авиабазы Сигонелла у итальянского города Катания, а потому некоторое время находился в воздушном пространстве Румынии. В настоящее время беспилотник находится в небе над Черным морем. В настоящее время за полетом БПЛА наблюдают около 15 тысяч пользователей.

Что известно о беспилотном аппарате

Американский беспилотник RQ-4 Global Hawk является одним из самых больших и сложных летательных аппаратов в мире. Он предназначен для проведения разведывательных миссий на больших расстояниях от базы.

Благодаря своим высокотехнологичным характеристикам RQ-4 Global Hawk может работать на высоте более 18 километров и проводить разведку на территории до 100 тысяч квадратных километров. Он оснащен разнообразными сенсорами, позволяющими собирать разную информацию, включая изображения высокого разрешения, информацию о радиоэлектронной среде и другие данные.

Избиение беспилотника США

Напомним, Соединенные Штаты Америки обнародовали видеозапись, сделанную с борта атакованного россиянами дрона. На видео видно, как представитель страны-агрессора атакует беспилотник армии США.

Американская сторона предполагает, что россия смогла достать обломки поврежденного американского беспилотника-разведчика. В США в это время задумались над форматом разведывательной работы в районе Черного моря.