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Стало відомо, що знімає американський безпілотник над Чорним морем

17 березня 2023 14:35
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
США запустили новий літальний апарат
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Американський безпілотник RQ-4 Global Hawk на місії в Чорному морі. Від авіабази Сігонелла він полетів бік тимчасово окупованого Криму.

Про це стало відомо з сервісу Flightradar24. 

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БПЛА злетів з авіабази Сігонелла біля італійського міста Катанія, а тому якийсь час перебував у повітряному просторі Румунії. Зараз безпілотник знаходиться в небі над Чорним морем. Наразі за польотом БПЛА спостерігають майже 15 тисяч користувачів.

Що відомо про безпілотний апарат 

Американський безпілотник RQ-4 Global Hawk є одним з найбільших і найбільш складних літальних апаратів у світі. Він призначений для проведення розвідувальних місій на великих відстанях від бази.

Завдяки своїм високотехнологічним характеристикам, RQ-4 Global Hawk може працювати на висоті понад 18 кілометрів і проводити розвідку на території до 100 тисяч квадратних кілометрів. Він оснащений різноманітними сенсорами, які дозволяють збирати різну інформацію, включаючи зображення високої роздільної здатності, інформацію про радіоелектронне середовище та інші дані.

Збиття безпілотника США

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки оприлюднили відеозапис, зроблений з борту атакованого росіянами дрона. На відео видно, як представник країни-агресора атакує безпілотник армії США.

Американська сторона припускає, що росія таки змогла дістати уламки пошкодженого американського безпілотника-розвідника. У США тим часом замислилися над форматом розвідувальної роботи у районі Чорного моря.

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