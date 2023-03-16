Стамбул предоставит Одессе автобусы: какая еще помощь будет предоставлена городу

Кроме автобусов Одессе предоставят генераторы.

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Уже в ближайшее время в Одессу в рамках гуманитарной помощи будут доставлены 10 автобусов и 41 генератор. Такое решение является результатом сотрудничества генконсульства Украины в Стамбуле, мэрии Одессы и Стамбула.

Об этом сообщил генеральный консул Украины в Стамбуле Роман Недильский.

Договоренности о передаче гуманитарной помощи были достигнуты в ходе онлайн-конференции мэров Одессы и Стамбула в ноябре прошлого года, когда отмечалась 25-летие установления побратимских отношений. Однако за данное решение должны были проголосовать депутаты на сессии городского совета. Его приняли только вчера.

"Муниципальный Совет Стамбула принял решение о передаче мэрии Одессы гуманитарной помощи - 10 автобусов и 41 генератор. Для эксплуатации автобусов предоставят помощь по техническому обучению от Департамента эксплуатации электрических трамваев и тоннелей", — отмечается в сообщении.

Дипломат отметил, что из-за продолжающейся уже более года российской агрессии и постоянных блекаутов, одесситы не всегда могут пользоваться электротранспортом. Полученные автобусы будут использоваться как общественные при отключении света. Что касается генераторов, то их установят в пунктах несокрушимости.

"С помощью генераторов горожане будут иметь возможность заряжать телефоны и компьютеры, а также обогреваться в соответствующих центрах созданных Одесским муниципалитетом", — заявил Роман Недильский.

Он добавил, что землетрясения 6 февраля и трагические последствия, которые они повлекли, отсрочили решение о гуммпомощи, но оно все же было принято.

Напомним, что в рамках официального визита одесской делегации в город-побратим Йокогамы, Геннадий Труханов встретился с мэром японского города, г-ном Такехаром Яманакой. Основной темой встречи стало обсуждение будущего сотрудничества между городами и развитие критической инфраструктуры Одессы.