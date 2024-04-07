Старокозачье нужно объезжать — где лучше сегодня пересечь госграницу на Одесчине

Дорога на Паланку. Фото: скриншот

Локальные пробки наблюдаются на автомобильной трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы, сейчас, 7 апреля. Однако их размеры не значимы и ситуация на дороге остается под контролем. До Румынии пока добраться тоже не сложно.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб сервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка в районе Маяк и КПП, которая размещается в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на картах обозначены оранжевым цветом. В самом автомобильном пункте пропуска очереди не наблюдаются.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

А вот на пункте пропуска "Старокозачье" наблюдается очередь на пересечение границы. Размеры ее достаточно внушительны и достигают нескольких километров. На картах этот участок постепенно краснеет, что означает очень затрудненное движение.

Очередь на пункте пропуска "Старокозаче". Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано скопление машин только в пределах Татарбунар. Перед самым КПП дорога свободна и, по данным картографического сервиса, составит 3 часа 54 минуты.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

На украинских автозаправочных станциях обновили цены на топливо. За последние сутки стоимость бензина и дизельного горючего не изменилась. Цены на автогаз остались на уровне предыдущего дня.

Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 7 апреля

Топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети ZOG — 52,50 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС RLS — 49,90 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Автотранс" — 53,97 грн/л, дешевле всего на АЗС ZOG и RLS — 49,50 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.