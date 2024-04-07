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Старокозаче треба оминати — де краще сьогодні перетнути держкордон на Одещині

7 квітня 2024 10:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Старокозаче треба оминати — де краще сьогодні перетнути держкордон на Одещині
Дорога на Паланку. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Локальні затори спостерігаються на автомобільній трасі Одеса — Рені в напрямку молдавського кордону, зараз, 7 квітня. Проте їхні розміри не є значущими й ситуація на дорозі залишається під контролем. До Румунії наразі дістатися теж не складно.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяк та КПП, що розміщується у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені помаранчевим кольором. На самому автомобільному пункті пропуску черги не спостерігаються.

Старокозаче треба оминати — де краще сьогодні перетнути держкордон на Одещині - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

А ось на пункті пропуску "Старокозаче" спостерігається черга на перетин кордону. Розміри її досить значні й сягають декількох кілометрів. На картах ця ділянка поступово червонішає, що означає дуже утруднений рух. 

Старокозаче треба оминати — де краще сьогодні перетнути держкордон на Одещині - фото 2
Черга на пункті пропуску "Старокозаче". Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин тільки у межах Татарбунарів. Перед самим КПП дорога вільна і, за даними картографічного сервісу, становитиме 3 години 54 хвилин. 

Старокозаче треба оминати — де краще сьогодні перетнути держкордон на Одещині - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

На українських автозаправних станціях оновили ціни на пальне. За останню добу вартість бензину та дизельного пального не змінилась. Ціни на автогаз також залишились на рівні попереднього дня.

Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 7 квітня

Пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі ZOG — 52,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС RLS — 49,90 грн/л.
А-92 найдорожче коштує на АЗС "Автотранс" — 53,97 грн/л, найдешевше на АЗС ZOG та RLS  — 49,50 грн/л.
Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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