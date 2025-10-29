Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Старт отопительного сезона — когда у одесситов потеплеют батареи

Старт отопительного сезона — когда у одесситов потеплеют батареи

Ua ru
Дата публикации 29 октября 2025 15:35
обновлено: 15:20
Когда в Одессе и Одесской области включат отопление
Пенсионерка проверяет тепло в батарее. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области начинается отопительный сезон. Все дома планируют подключить к теплу в течение ближайших ближайшее время. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Об этом в эфире "Суспільне" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Отопительный сезон

Олег Кипер подписал распоряжение о начале отопительного сезона. По его словам, теплоснабжение будут включать постепенно — сначала в северных районах, где температура ниже. Там тепло появится уже через три-пять дней. В Одессе и южных громадах батареи потеплеют в течение недели-полторы, ориентировочно до десяти дней.

"Я подписал распоряжение. Оно разойдется по громадам, и уже в соответствии с температурой будет начинаться отопительный сезон", — отметил Кипер.

Он добавил, что все котельные готовы к работе. Там, где температура несколько суток подряд будет ниже +8 °С, тепло будут включать сразу. Пока же солнечная погода позволяет сэкономить энергоресурсы.

Напомним, мы сообщали, что во Львове стартовал отопительный сезон. Также мы писали о том, какие три города в Украине могут остаться без тепла.

Одесса отопительный сезон Одесская область теплоснабжение Новости Одессы отопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации