Когда в Одессе и Одесской области включат отопление

В Одесской области начинается отопительный сезон. Все дома планируют подключить к теплу в течение ближайших ближайшее время. Соответствующее распоряжение уже подписано.

Об этом в эфире "Суспільне" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Олег Кипер подписал распоряжение о начале отопительного сезона. По его словам, теплоснабжение будут включать постепенно — сначала в северных районах, где температура ниже. Там тепло появится уже через три-пять дней. В Одессе и южных громадах батареи потеплеют в течение недели-полторы, ориентировочно до десяти дней.

"Я подписал распоряжение. Оно разойдется по громадам, и уже в соответствии с температурой будет начинаться отопительный сезон", — отметил Кипер.

Он добавил, что все котельные готовы к работе. Там, где температура несколько суток подряд будет ниже +8 °С, тепло будут включать сразу. Пока же солнечная погода позволяет сэкономить энергоресурсы.

Напомним, мы сообщали, что во Львове стартовал отопительный сезон. Также мы писали о том, какие три города в Украине могут остаться без тепла.