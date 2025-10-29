Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Старт опалювального сезону — коли в одеситів потеплішають батареї

Старт опалювального сезону — коли в одеситів потеплішають батареї

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 15:35
Оновлено: 15:20
Коли в Одесі та на Одещині ввімкнуть опалення
Пенсіонерка перевіряє тепло в батареї. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області розпочинається опалювальний сезон. Усі будинки планують підключити до тепла протягом найближчих найближчим часом. Відповідне розпорядження вже підписано.

Про це в ефірі "Суспільне" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Опалювальний сезон

Олег Кіпер підписав розпорядження про початок опалювального сезону. За його словами, теплопостачання вмикатимуть поступово — спочатку в північних районах, де температура нижча. Там тепло з’явиться вже за три–п’ять днів. В Одесі та південних громадах батареї потеплішають упродовж тижня–півтора, орієнтовно до десяти днів.

"Я підписав розпорядження. Воно розійдеться по громадах, і вже відповідно до температури починатиметься опалювальний сезон", — зазначив Кіпер.

Він додав, що всі котельні готові до роботи. Там, де температура кілька діб поспіль буде нижчою за +8 °С, тепло вмикатимуть одразу. Поки ж сонячна погода дозволяє заощадити енергоресурси.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Львові стартував опалювальний сезон. Також ми писали про те, які три міста в Україні можуть залишитися без тепла.

Одеса опалювальний сезон Одеська область теплопостачання Новини Одеси опалення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації