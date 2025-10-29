Коли в Одесі та на Одещині ввімкнуть опалення

Старт опалювального сезону — коли в одеситів потеплішають батареї
В Одеській області розпочинається опалювальний сезон. Усі будинки планують підключити до тепла протягом найближчих найближчим часом. Відповідне розпорядження вже підписано.
Про це в ефірі "Суспільне" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Опалювальний сезон
Олег Кіпер підписав розпорядження про початок опалювального сезону. За його словами, теплопостачання вмикатимуть поступово — спочатку в північних районах, де температура нижча. Там тепло з’явиться вже за три–п’ять днів. В Одесі та південних громадах батареї потеплішають упродовж тижня–півтора, орієнтовно до десяти днів.
"Я підписав розпорядження. Воно розійдеться по громадах, і вже відповідно до температури починатиметься опалювальний сезон", — зазначив Кіпер.
Він додав, що всі котельні готові до роботи. Там, де температура кілька діб поспіль буде нижчою за +8 °С, тепло вмикатимуть одразу. Поки ж сонячна погода дозволяє заощадити енергоресурси.
