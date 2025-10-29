Коли в Одесі та на Одещині ввімкнуть опалення

Пенсіонерка перевіряє тепло в батареї. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одеській області розпочинається опалювальний сезон. Усі будинки планують підключити до тепла протягом найближчих найближчим часом. Відповідне розпорядження вже підписано.

Про це в ефірі "Суспільне" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Опалювальний сезон

Олег Кіпер підписав розпорядження про початок опалювального сезону. За його словами, теплопостачання вмикатимуть поступово — спочатку в північних районах, де температура нижча. Там тепло з’явиться вже за три–п’ять днів. В Одесі та південних громадах батареї потеплішають упродовж тижня–півтора, орієнтовно до десяти днів.

"Я підписав розпорядження. Воно розійдеться по громадах, і вже відповідно до температури починатиметься опалювальний сезон", — зазначив Кіпер.

Він додав, що всі котельні готові до роботи. Там, де температура кілька діб поспіль буде нижчою за +8 °С, тепло вмикатимуть одразу. Поки ж сонячна погода дозволяє заощадити енергоресурси.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Львові стартував опалювальний сезон. Також ми писали про те, які три міста в Україні можуть залишитися без тепла.