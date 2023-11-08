Начало отопительного сезона в Одесской области с 10 ноября

Старт отопительного сезона в Одесской области — в ОВА назвали даты
В Одесской области в ближайшее время начнется отопительный сезон. В ОВА назвали предыдущие даты.
Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Старт отопительного сезона в Одесской области
- Подольск — 10.11
- Одесса — 13.11
- Измаил —15.11
- Теплодар — 15.11
- Черноморск — 20.11
- Белгород-Днестровский — 20.11
- Южный — 20.11
Напомним, в Украине пенсионеры могут оформить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг на отопительный сезон 2023-2024. Для того чтобы получить жилищные субсидии, необходимо подать заявление и некоторые документы.
Также мы писали, что прогнозы на зиму неутешительны, специалисты призывают готовиться к худшему. Тем временем в ДТЭК уверяют: Одесская область готова к отопительному сезону. Все необходимые работы по восстановлению энергосистемы уже проведены.
Добавим, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили клиентам, что делать в случае предоставления неправильных данных о потреблении природного газа. Ошибку можно исправить несколькими способами.
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