Начало отопительного сезона в Одесской области с 10 ноября

Отопительный сезон в Украине. Фото:depositphotos/Syda_Productions

В Одесской области в ближайшее время начнется отопительный сезон. В ОВА назвали предыдущие даты.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Старт отопительного сезона в Одесской области

Подольск — 10.11

Одесса — 13.11

Измаил —15.11

Теплодар — 15.11

Черноморск — 20.11

Белгород-Днестровский — 20.11

Южный — 20.11

Напомним, в Украине пенсионеры могут оформить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг на отопительный сезон 2023-2024. Для того чтобы получить жилищные субсидии, необходимо подать заявление и некоторые документы.

Также мы писали, что прогнозы на зиму неутешительны, специалисты призывают готовиться к худшему. Тем временем в ДТЭК уверяют: Одесская область готова к отопительному сезону. Все необходимые работы по восстановлению энергосистемы уже проведены.

Добавим, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили клиентам, что делать в случае предоставления неправильных данных о потреблении природного газа. Ошибку можно исправить несколькими способами.