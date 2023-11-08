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Старт отопительного сезона в Одесской области — в ОВА назвали даты

8 ноября 2023 18:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Начало отопительного сезона в Одесской области с 10 ноября
Отопительный сезон в Украине. Фото:depositphotos/Syda_Productions
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одесской области в ближайшее время начнется отопительный сезон. В ОВА назвали предыдущие даты.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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Старт отопительного сезона в Одесской области

  • Подольск — 10.11
  • Одесса — 13.11
  • Измаил —15.11
  • Теплодар — 15.11
  • Черноморск — 20.11
  • Белгород-Днестровский — 20.11
  • Южный — 20.11

Напомним, в Украине пенсионеры могут оформить пособие на оплату жилищно-коммунальных услуг на отопительный сезон 2023-2024. Для того чтобы получить жилищные субсидии, необходимо подать заявление и некоторые документы.

Также мы писали, что прогнозы на зиму неутешительны, специалисты призывают готовиться к худшему. Тем временем в ДТЭК уверяют: Одесская область готова к отопительному сезону. Все необходимые работы по восстановлению энергосистемы уже проведены.

Добавим, в газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" объяснили клиентам, что делать в случае предоставления неправильных данных о потреблении природного газа. Ошибку можно исправить несколькими способами.

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