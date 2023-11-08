Початок опалювального сезону на Одещині з 10 листопада

Старт опалювального сезону на Одещині — в ОВА назвали дати
В Одеській області найближчим часом розпочнеться опалювальний сезон. В ОВА назвали попередні дати.
Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер
Старт опалювального сезону на Одещині
- Подільськ — 10.11
- Одеса — 13.11
- Ізмаїл — 15.11
- Теплодар — 15.11
- Чорноморськ — 20.11
- Білгород-Дністровський — 20.11
- Южне — 20.11
Нагадаємо, в Україні пенсіонери можуть оформити допомогу на сплату житлово-комунальних послуг на опалювальний сезон 2023-2024. Для того, щоб отримати житлові субсидії, необхідно подати заяву та деякі документи.
Також ми писали, що прогнози на зиму невтішні, фахівці закликають готуватися до гіршого. Тим часом у ДТЕК запевняють: Одеська область готова до опалювального сезону. Усі необхідні роботи з відновлення енергосистеми вже проведено.
Додамо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили клієнтам, що робити у разі надання неправильних даних про споживання природного газу. Помилку можна виправити кількома способами.
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