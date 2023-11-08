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Старт опалювального сезону на Одещині — в ОВА назвали дати

8 листопада 2023 18:35
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Початок опалювального сезону на Одещині з 10 листопада
Опалювальний сезон в Україні. Фото:depositphotos/Syda_Productions
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області найближчим часом розпочнеться опалювальний сезон. В ОВА назвали попередні дати.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер 

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Старт опалювального сезону на Одещині

  • Подільськ — 10.11
  • Одеса — 13.11
  • Ізмаїл — 15.11
  • Теплодар — 15.11
  • Чорноморськ — 20.11
  • Білгород-Дністровський — 20.11
  • Южне — 20.11

Нагадаємо, в Україні пенсіонери можуть оформити допомогу на сплату житлово-комунальних послуг на опалювальний сезон 2023-2024. Для того, щоб отримати житлові субсидії, необхідно подати заяву та деякі документи.

Також ми писали, що прогнози на зиму невтішні, фахівці закликають готуватися до гіршого. Тим часом у ДТЕК запевняють: Одеська область готова до опалювального сезону. Усі необхідні роботи з відновлення енергосистеми вже проведено.

Додамо, у газопостачальній компанії "Нафтогаз України" пояснили клієнтам, що робити у разі надання неправильних даних про споживання природного газу. Помилку можна виправити кількома способами.

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