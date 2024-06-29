Пловец в 100 лет: житель Николаевщины установил рекорды Мира

Житель Николаевщины установил мировой рекорд по плаванию. Фото: Вознесенский горсовет

Житель Вознесенска Николаевской области показал лучшие результаты на летнем чемпионате Украины по плаванию. Так, 100-летний Георгий Дмитриевич Чижевский установил три мировых рекорда.

Об этом сообщили в пресс-службе Вознесенского городского совета.

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На чемпионате Украины Георгий Чижевский установил три мировых рекорда на дистанции 200 метров брасс. Во время прохождения дистанции он установил рекорды на 50 и 100 метров брасс в возрастной категории 100+.

"На сегодняшний день, в свои 100 лет, Георгий Дмитриевич остается активным участником соревнований, вдохновляя молодых спортсменов своей настойчивостью и жизненной энергией. Он доказывает, что возраст — это лишь цифра, и что никогда не поздно достигать новых вершин", — говорится в сообщении.

Чемпион мира и рекордсмен Европы

В 2015 году Георгий Чижевский стал чемпионом мира и рекордсменом Европы на дистанции 200 метров брасс в возрастной категории 90+. В 2017 году он установил мировой рекорд в эстафете 4х100 метров в вольном стиле. Также он стал рекордсменом Европы в эстафетах 4х50 метров в свободном стиле и 4х50 метров — в комбинированном, получив две золотые медали.

На чемпионате мира 2017 года в Будапеште он снова стал чемпионом мира на дистанции 200 метров брасс в категории "Мастерс".

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