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Став переможцем у 100 років — тріумф жителя Миколаївщини на чемпіонаті України з плавання

29 червня 2024 18:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Плавець у 100 років: житель Миколаївщини встановив рекорди Світу
Житель Миколаївщини встановив світовий рекорд з плавання. Фото: Вознесенська міськрада
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Житель Вознесенська, що на Миколаївщині, показав найкращі результати на літньому чемпіонаті України з плавання. Так, 100-річний Георгій Дмитрович Чижевський встановив три світові рекорди.

Про це повідомили у пресслужбі Вознесенської міської ради.

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На семпіонаті України Георгій Чижевський встановив три світові рекорди на дистанції 200 метрів брас. Під час проходження дистанції він також встановив рекорди на 50 та 100 метрів брас у віковій категорії 100+.

"На сьогодні, у свої 100 років, Георгій Дмитрович залишається активним учасником змагань, надихаючи молодих спортсменів своєю наполегливістю та життєвою енергією. Він доводить, що вік — це лише цифра, і що ніколи не пізно досягати нових вершин", — йдеться у повідомленні. 

Чемпіон світу та рекордсмен Європи

У 2015 році Георгій Чижевський став чемпіоном світу та рекордсменом Європи на дистанції 200 метрів брас у віковій категорії 90+. У 2017 році він встановив світовий рекорд в естафеті 4х100 метрів у вільному стилі.  Також він став рекордсменом Європи в естафетах 4х50 метрів у вільному стилі та 4х50 метрів — у комбінованому, здобувши дві золоті медалі. 

На чемпіонаті світу 2017 року в Будапешті він знову став чемпіоном світу на дистанції 200 метрів брас у категорії "Мастерс".

Досягнення українців у плаванні

Ми писали, що український плавець Олександр Желтяков виборов першу золоту медаль в історії країни з водних видів спорту на чемпіонаті Європи-2024. 18-річний спортсмен подолав 200 метрів на спині. 

Також ми повідомляли, що на Євро-2024 золоту медаль з плавання здобув українець Михайло Романчук. Він став чемпіоном Європи на дистанції 800 метрів вільним стилем.

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