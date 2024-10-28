Как одесситы относятся к Бандере

Отношение одесситов к Степану Бандере меняется — исследование
Чуть меньше половины одесситов положительно оценивают деятельность лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры. Впрочем, тех, кто относится к нему негативно, тоже достаточно много.
Об этом говорится в исследовании, проведенном компанией "Оперативная социология" по заказу Украинского института национальной памяти.
Данные исследования
Выяснилось, что полностью положительно к Степану Бандере относятся 45,5% опрошенных. Еще 21,9% — скорее положительно. Категорических противников 11,3%, скорее отрицательно оценивают деятельность лидера националистов в 5,5%. Кроме того, 13,9% участников опроса полагают, что у него были как положительные, так и отрицательные черты.
При этом никто из опрошенных не ответил, что не знает, о ком идет речь.
В целом, по данным социологов, положительное отношение к Степану Бандере за год выросло на 10%.
Отметим, исследование проводилось с июля по сентябрь методом телефонного интервью (опрошены 2004 респондента) и презентативного опроса в Киеве, Львове, Днепре, Одессе (по 250 респондентов в каждом городе).
Напомним, мы писали об обстоятельствах гибели Степана Бандеры. Также в Харькове призвали переименовать в честь предводителя ОУН одну из улиц.
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