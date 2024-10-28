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Ставлення одеситів до Степана Бандери змінюється — дослідження

28 жовтня 2024 14:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Як одесити ставляться до Бандери
Лідер ОУН Степан Бандера з дітьми. Фото: Центр досліджень визвольного руху
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Трохи менше половини одеситів позитивно оцінюють діяльність лідера Організації українських націоналістів Степана Бандери. Втім, тих, хто ставиться до нього негативно, теж досить багато. 

Про це йдеться у дослідженні, проведеному компанією "Оперативна соціологія" на замовлення Українського інституту національної пам'яті. 

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Дані дослідження

З'ясувалося, що повністю позитивно до Степана Бандери ставляться 45,5% опитаних. Ще 21,9% — скоріше позитивно. Категоричних противників 11,3%, скоріше негативно оцінюють діяльність лідера націоналістів 5,5%. Крім того, 13,9% учасників опитування вважають, що у нього були як позитивні, так і негативні риси.

При цьому, ніхто з опитаних не відповів, що не знає, про кого йде мова.

В цілому, за даними соціологів, позитивне ставлення до Степана Бандери за рік зросло на 10%.

Зазначимо, дослідження проводилось з липня по вересень методом телефонного інтерв’ю (опитані 2004 респонденти) та презентативного опитування у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі (по 250 респондентів у кожному місті).

Нагадаємо, ми писали про обставини загибелі Степана Бандери. Також у Харкові закликали перейменувати на честь ватажка ОУН одну з вулиць.

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