Стерилизация бездомных животных в Одессе продолжается — куда обращаться

Бездомный кот в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В Одессе продолжается успешная программа биостерилизации и вакцинации бездомных животных. Эта инициатива призвана контролировать популяцию собак и кошек гуманным способом.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

Читайте также:

Забота о бездомных животных

За несколько лет существования этой инициативы удалось уменьшить количество бездомных животных в городе и предотвратить эпидемии. По данным ведомства, с начала года биостерилизовали и вакцинировали 59 животных.

А вот в 2023 году лечение предоставили 791 коту и 1 351 беспризорной собаке. После стерилизации они все возвращены на места проживания. Это приложение продолжает свою деятельность и в текущем году, обеспечивая бесплатные услуги для животных.

Куда можно обратиться

В Одессе есть несколько участвующих клиник:

Клиника "Зоология":

ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 73/1, +380 95 925 91 69

График работы: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

ООО "ТИНА 2008":

Софиевская, 32.

Телефон: 048 703 69 14

Телефон: 048 703 69 14 ул. Партизанская, 8.

Телефон: 048 703 28 87

Телефон: 048 703 28 87 График работы: без выходных с 09:30 до 17:00.

Для получения бесплатной услуги, необходимо записаться на прием первого числа месяца по указанным телефонам и принести животное вместе с фото в среде его проживания на назначенное время.

Напомним, что впервые в Украине компанией Gradus проведено исследование об отношении украинцев к стерилизации животных. Это стало особенно актуальным в связи с увеличением числа бездомных животных из-за войны.