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Стерилизация бездомных животных в Одессе продолжается — куда обращаться

13 апреля 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стерилизация бездомных животных в Одессе продолжается — куда обращаться
Бездомный кот в Одессе. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе продолжается успешная программа биостерилизации и вакцинации бездомных животных. Эта инициатива призвана контролировать популяцию собак и кошек гуманным способом.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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За несколько лет существования этой инициативы удалось уменьшить количество бездомных животных в городе и предотвратить эпидемии. По данным ведомства, с начала года биостерилизовали и вакцинировали 59 животных.

А вот в 2023 году лечение предоставили 791 коту и 1 351 беспризорной собаке. После стерилизации они все возвращены на места проживания. Это приложение продолжает свою деятельность и в текущем году, обеспечивая бесплатные услуги для животных.

Куда можно обратиться

В Одессе есть несколько участвующих клиник:

Клиника "Зоология":

  • ул. Евгения Чикаленко (Ак. Вильямса), 73/1, +380 95 925 91 69
  • График работы: со вторника по субботу с 10:00 до 19:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

ООО "ТИНА 2008":

  • Софиевская, 32.
    Телефон: 048 703 69 14
  • ул. Партизанская, 8.
    Телефон: 048 703 28 87
  • График работы: без выходных с 09:30 до 17:00.

Для получения бесплатной услуги, необходимо записаться на прием первого числа месяца по указанным телефонам и принести животное вместе с фото в среде его проживания на назначенное время.

Напомним, что впервые в Украине компанией Gradus проведено исследование об отношении украинцев к стерилизации животных. Это стало особенно актуальным в связи с увеличением числа бездомных животных из-за войны.

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