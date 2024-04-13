Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Стерилізація безпритульних тварин в Одесі продовжується — куди звертатись arrow

Стерилізація безпритульних тварин в Одесі продовжується — куди звертатись

13 квітня 2024 18:40
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Стерилізація безпритульних тварин в Одесі продовжується — куди звертатись
Безпритульний кіт в Одесі. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі триває успішна програма біостерилізації та вакцинації безпритульних тварин. Ця ініціатива покликана контролювати популяцію собак та котів у гуманний спосіб. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

Читайте також:

Турбота про безпритульних тварин

За декілька років існування цієї ініціативи вдалося зменшити кількість безпритульних тварин у місті та запобігти епідеміям. За даними відомства, з початку року вже біостерилізовали та вакцинували 59 тварин. 

А от у 2023 році лікування надали 791 коту та 1351 безпритульній собаці. Після стерилізації вони усі повернуті на місця свого проживання. Ця програма продовжує свою діяльність і поточного року, забезпечуючи безплатні послуги для тварин.

Куди можна звернутись

В Одесі є декілька клінік, які беруть участь:

Клініка "Зоологія": 

  • вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 73/1, +380 95 925 91 69
  • Графік роботи: з вівторка по суботу з 10:00 до 19:00, перерва з 13:00 до 14:00. 

ТОВ "ТІНА 2008":

  • вул.Софіївська, 32. 
    Телефон: 048 703 69 14
  • вул. Партизанська, 8.
    Телефон: 048 703 28 87
  • Графік роботи: без вихідних з 09:30 до 17:00.  

Для отримання безплатної послуги, необхідно записатися на прийом першого числа місяця за зазначеними телефонами та принести тварину разом з фото в середовищі її мешкання на призначений час.

Нагадаємо, що вперше в Україні компанією Gradus проведено дослідження про ставлення українців до стерилізації тварин. Це стало особливо актуальним внаслідок збільшення кількості безпритульних тварин через війну.

вакцинація
Одеса
Одеська область
медицина
Новини Одеси
собака
кіт
бездомні тварини

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку

1 квітня 2024

07:21 Виїзд жінок за кордон — коли їм можуть відмовити у перетині кордону

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

2 квітня 2024
Новина з відео

19:24 Чи можна садити горіх біля будинку — цю відповідь має знати кожен

4 квітня 2024

08:48 Циганков піде з Жирони наприкінці сезону — українцем цікавиться відомий клуб