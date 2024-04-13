Стерилізація безпритульних тварин в Одесі продовжується — куди звертатись

Безпритульний кіт в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В Одесі триває успішна програма біостерилізації та вакцинації безпритульних тварин. Ця ініціатива покликана контролювати популяцію собак та котів у гуманний спосіб.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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За декілька років існування цієї ініціативи вдалося зменшити кількість безпритульних тварин у місті та запобігти епідеміям. За даними відомства, з початку року вже біостерилізовали та вакцинували 59 тварин.

А от у 2023 році лікування надали 791 коту та 1351 безпритульній собаці. Після стерилізації вони усі повернуті на місця свого проживання. Ця програма продовжує свою діяльність і поточного року, забезпечуючи безплатні послуги для тварин.

Куди можна звернутись

В Одесі є декілька клінік, які беруть участь:

Клініка "Зоологія":

вул. Євгена Чикаленка (Ак. Вільямса), 73/1, +380 95 925 91 69

Графік роботи: з вівторка по суботу з 10:00 до 19:00, перерва з 13:00 до 14:00.

ТОВ "ТІНА 2008":

вул.Софіївська, 32.

Телефон: 048 703 69 14

Телефон: 048 703 69 14 вул. Партизанська, 8.

Телефон: 048 703 28 87

Телефон: 048 703 28 87 Графік роботи: без вихідних з 09:30 до 17:00.

Для отримання безплатної послуги, необхідно записатися на прийом першого числа місяця за зазначеними телефонами та принести тварину разом з фото в середовищі її мешкання на призначений час.

Нагадаємо, що вперше в Україні компанією Gradus проведено дослідження про ставлення українців до стерилізації тварин. Це стало особливо актуальним внаслідок збільшення кількості безпритульних тварин через війну.