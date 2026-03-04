Видео
Главная Одесса Топливо в Одессе стремительно дорожает — какие цены

Топливо в Одессе стремительно дорожает — какие цены

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 18:21
Цены на топливо в Одессе 4 марта — установлены новые рекордные показатели
Экран с ценами на АЗС. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

За сутки в Одессе резко выросли цены на топливо на большинстве заправок. Дизель и бензин премиум-класса подорожали больше всего. По данным Минфина, средние показатели превысили 67 грн за литр. Водители уже замечают изменения на колонках, и это может продолжаться.

Журналисты Новини.LIVE проанализировали цены на Одесских АЗС и узнали, как выросли цены за сутки.

Стоимость горючего

По состоянию на 4 марта 2026 года цены на топливо в Одесской области продолжили расти. Подорожание коснулось бензина А-95, дизельного топлива и автогаза — и на популярных, и на премиум-АЗС.

Актуальные цены на АЗС

AMIC:

  • А-95 — 65,99 грн,
  • ДТ — 66,99 грн,
  • газ — 38,99 грн

SOCAR:

  • А-95+ — 71,99 грн,
  • А-95 — 69,99 грн,
  • ДТ — 69,99 грн,
  • газ — 39,98 грн

WOG / OKKO:

  • А-95+ — 73,99 грн,
  • А-95 — 70,99 грн,
  • ДТ — 70,99 грн,
  • газ — 41,98-41,99 грн

Укрнафта:

  • А-95+ — 70,99 грн,
  • А-95 — 67,99 грн,
  • ДТ — 67,99 грн,
  • газ - 40,99 грн

БРСМ-Нафта:

  • А-95 — 63,99 грн,
  • ДТ — 63,99 грн,
  • газ — 36,99 грн

Катрал:

  • А-95 — 61,99 грн,
  • ДТ — 67,99 грн,
  • газ — 35,99 грн

Как цены изменились за сутки

По данным Минфина, средние цены на топливо по Одесской области значительно выросли по сравнению с предыдущим днем в среднем на 2-3%.

Средние цены:

  • Бензин А-95 премиум — 71,73 грн
  • Бензин А-95 — 67,25 грн
  • Бензин А-92 — 63,99 грн
  • Дизельное топливо — 67,86 грн
  • Автогаз — 39,21 грн

По сравнению с предыдущим днем:

  • А-95 премиум: было ~69,56 грн — стало 71,73 грн (+2,17 грн)
  • А-95: было ~65,06 грн — стало 67,25 грн (+2,19 грн)
  • А-92: было ~61,99 грн — стало 63,99 грн (+2,00 грн)
  • Дизель: было ~64,96 грн — стало 67,86 грн (+2,90 грн)
  • Газ: было ~38,21 грн — стало 39,21 грн (+1,00 грн)

Наибольший суточный рост показал дизель — почти +3 грн за литр.

Причины роста цены

Причиной стремительного подорожания эксперты называют обострение ситуации на Ближнем Востоке, что влияет на глобальные цены на нефть и ожидания трейдеров относительно возможных перебоев поставок. Это сразу отражается на себестоимости импортного топлива для Украины и на ценах на колонках. Водителям в Одессе стоит готовиться, что колебания стоимости топлива могут продолжаться и в дальнейшем, если напряжение на мировых рынках сохранится.

Спекуляции на горючем

Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев обратился к представителям топливного рынка с призывом не спекулировать на панических настроениях и не использовать войну как повод для необоснованного повышения цен. Он подчеркнул, что резкое подорожание топлива имеет лишь ограниченную связь с событиями на Ближнем Востоке, учитывая временной лаг между событиями и фактическими поставками. По словам Гетманцева, крупный бизнес во время войны должен не только стремиться к прибыли, но и нести социальную ответственность. В случае злоупотреблений он пригрозил вмешательством Антимонопольным комитетом Украины, добавив, что парламент уже работает над решением проблемы, а результат, хоть и требует времени, будет неотвратимым.

Напомним, мы сообщали, что рост цен на нефть из-за конфликтов на Ближнем Востоке заставляет украинских водителей массово переходить на газ, гибриды и электрокары. Это приведет к удорожанию товаров и услуг для всех потребителей. Высокие цены на бензин станут главным стимулом для обновления авторынка в сторону экономичности и экологичности.

Также мы писали, что во Львове цены на топливо на АЗС Shell и OKKO снова выросли, в частности, литр А-95 Premium теперь стоит около 62,99 грн. Дешевле заправиться можно на АЗС "Укрнафта" и БРСМ, где стоимость бензина и дизеля остается значительно ниже премиум-сети.

Одесса бензин Одесская область Новости Одессы топливо Цены на топливо
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
