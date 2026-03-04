Ціни на пальне в Одесі 4 березня — нові рекордні показники

Екран з цінами на АЗС. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі за добу різко зросли ціни на пальне на більшості заправок. Найбільше подорожчали дизель і бензин преміум-класу. За даними Мінфіну, середні показники перевищили 67 грн за літр. Водії вже помічають зміни на колонках, і це може продовжуватися.

Журналісти Новини.LIVE проаналізували ціни на Одеських АЗС та дізналися, як зросли ціни за добу.

Вартість пального

Станом на 4 березня 2026 року ціни на пальне в Одеській області продовжили рости. Подорожчання торкнулося бензину А-95, дизельного пального та автогазу — і на популярних, і на преміум-АЗС.

Актуальні ціни на АЗС

AMIC:

А-95 — 65,99 грн,

ДТ — 66,99 грн,

газ — 38,99 грн

SOCAR:

А-95+ — 71,99 грн,

А-95 — 69,99 грн,

ДТ — 69,99 грн,

газ — 39,98 грн

WOG / OKKO:

А-95+ — 73,99 грн,

А-95 — 70,99 грн,

ДТ — 70,99 грн,

газ — 41,98–41,99 грн

Укрнафта:

А-95+ — 70,99 грн,

А-95 — 67,99 грн,

ДТ — 67,99 грн,

газ — 40,99 грн

БРСМ-Нафта:

А-95 — 63,99 грн,

ДТ — 63,99 грн,

газ — 36,99 грн

Катрал:

А-95 — 61,99 грн,

ДТ — 67,99 грн,

газ — 35,99 грн

Як ціни змінилися за добу

За даними Мінфіну, середні ціни на пальне по Одеській області значно зросли порівняно з попереднім днем в середньому на 2-3%.

Середні ціни:

Бензин А-95 преміум — 71,73 грн

Бензин А-95 — 67,25 грн

Бензин А-92 — 63,99 грн

Дизельне пальне — 67,86 грн

Автогаз — 39,21 грн

Порівняно з попереднім днем:

А-95 преміум: було ~69,56 грн — стало 71,73 грн (+2,17 грн)

А-95: було ~65,06 грн — стало 67,25 грн (+2,19 грн)

А-92: було ~61,99 грн — стало 63,99 грн (+2,00 грн)

Дизель: було ~64,96 грн — стало 67,86 грн (+2,90 грн)

Газ: було ~38,21 грн — стало 39,21 грн (+1,00 грн)

Найбільший добовий ріст показав дизель — майже +3 грн за літр.

Причини зростання ціни

Причиною стрімкого подорожчання експерти називають загострення ситуації на Близькому Сході, що впливає на глобальні ціни на нафту та очікування трейдерів щодо можливих перебоїв постачання. Це одразу відбивається на собівартості імпортного пального для України та на цінах на колонках. Водіям в Одеса варто готуватися, що коливання вартості пального можуть тривати й надалі, якщо напруга на світових ринках збережеться.

Спекуляції на пальному

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев звернувся до представників паливного ринку із закликом не спекулювати на панічних настроях і не використовувати війну як привід для необґрунтованого підвищення цін. Він наголосив, що різке подорожчання пального має лише обмежений зв’язок із подіями на Близькому Сході, зважаючи на часовий лаг між подіями та фактичними постачаннями. За словами Гетманцева, великий бізнес під час війни має не лише прагнути прибутку, а й нести соціальну відповідальність. У разі зловживань він пригрозив втручанням Антимонопольним комітетом України, додавши, що парламент уже працює над вирішенням проблеми, а результат, хоч і потребує часу, буде невідворотним.

