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Главная Одесса Стоимость топлива в Одессе снова выросла: цены на АЗС

Стоимость топлива в Одессе снова выросла: цены на АЗС

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 16:19
Цены на топливо в Одессе 4 августа: стоимость бензина и дизельного топлива
Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Одесские автозаправочные станции продолжают корректировать ценники, преподнося местным водителям ежедневные сюрпризы. На табло ведущих АЗС вновь зафиксировали изменение цен, которое в первую очередь коснулось дизельного топлива и его наличия. Кроме того, в некоторых сетях временно исчезли отдельные марки бензина.

Новини.LIVE рассказывают, сколько сейчас стоит заправить автомобиль в Одессе и что именно изменилось по сравнению со вчерашним днём.

Актуальные цены на АЗС в Одессе

По состоянию на 4 августа ведущие сети АЗС предлагают топливо по следующим ценам:

WOG:

  • ДП "Евро" — 93,80 грн/л
  • ДП Mustang — 96,80 грн/л
  • А-95 Евро — 83,50 грн/л
  • 95 Mustang — 85,90 грн/л
  • 100 Mustang — 92,90 грн/л

UKRNAFTA:

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  • 92 — 77,90 грн/л
  • 95 — 79,90 грн/л
  • 95 Energy — 82,90 грн/л
  • ДП — нет в наличии

ОККО:

  • PULLS 100 — 92,90 грн/л
  • PULLS 95 — 85,90 грн/л
  • A-95 Евро — 82,90 грн/л
  • PULLS ДП — 96,90 грн/л
  • ДП Евро — 93,90 грн/л

Сравнение с вчерашними ценами

По сравнению с вчерашними показателями за 3 августа рынок продемонстрировал незначительные, но ощутимые изменения. В сети WOG стоимость всех видов топлива осталась на уровне понедельника без корректировок. Зато сеть ОККО подняла цены на дизельное топливо: как стандартное ДП Евро, так и брендовое PULLS ДП подорожали за сутки на 1,40 грн за литр.

В сети UKRNAFTA цены на бензин удержались на прежнем уровне, однако дизельное топливо, которое еще вчера было в наличии по 89,90 грн/л, сегодня временно исчезло из продажи.

Средние цены на топливо в Одесской области

Согласно актуальным данным мониторинга по состоянию на 4 августа, средняя стоимость топлива на заправках региона составляет:

  • Бензин А-95 премиум: 84,41 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Бензин А-95: 81,58 грн/л (подорожал на +0,04 грн, или +0,05%)
  • Бензин А-92: 77,90 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Дизельное топливо: 92,46 грн/л (подорожало на +0,28 грн, или +0,30%)
  • Автомобильный газ: 42,59 грн/л (подорожал на +0,05 грн, или +0,12%)

Цены на топливо на АЗС согласно данным Минфина

Обзор цен среди ключевых операторов Одесской области показывает следующее распределение стоимостных показателей:

  • AMIC: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 91,99 грн/л, газ — 42,49 грн/л.
  • Parallel: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 89,90 грн/л, газ — 40,90 грн/л.
  • SOCAR: А-95+ — 88,40 грн/л, А-95 — 85,40 грн/л, дизельное топливо — 95,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.
  • UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л, ДИ — 89,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
  • UPG: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 90,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
  • VST: А-95 — 80,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, газ — 42,90 грн/л.
  • WOG: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 83,50 грн/л, дизельное топливо — 93,80 грн/л, автогаз — 44,50 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 90,99 грн/л, автогаз — 41,49 грн/л.
  • Катрал: А-95+ — 83,99 грн/л, А-95 — 83,39 грн/л, дизельное топливо — 93,39 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.
  • ОККО: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 82,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE писали, что Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.

цены на топливо Одесса АЗС
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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