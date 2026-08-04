Ціни на пальне в Одесі 4 серпня: вартість бензину та ДП

Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Одеські заправні станції продовжують коригувати цінники, готуючи для місцевих водіїв щоденні несподіванки. На стелах провідних АЗС знову зафіксували зміну вартості, яка першочергово торкнулася дизельного пального та його наявності. Крім того, у деяких мережах тимчасово зникли окремі марки бензину.

Новини.LIVE розповідають, скільки зараз коштує заправити авто в Одесі та що саме змінилося порівняно з учорашнім днем.

Актуальні ціни на АЗС в Одесі

Станом на 4 серпня провідні мережі заправок пропонують пальне за такими цінниками:

WOG:

ДП Євро — 93.80 грн/л

ДП Mustang — 96.80 грн/л

А-95 Євро — 83.50 грн/л

95 Mustang — 85.90 грн/л

100 Mustang — 92.90 грн/л

UKRNAFTA:

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92 — 77.90 грн/л

95 — 79.90 грн/л

95 Energy — 82.90 грн/л

ДП — немає в наявності

ОККО:

PULLS 100 — 92.90 грн/л

PULLS 95 — 85.90 грн/л

A-95 Євро — 82.90 грн/л

PULLS ДП — 96.90 грн/л

ДП Євро — 93.90 грн/л

Порівняння з цінами вчора

Порівнюючи з учорашніми показниками за 3 серпня, ринок показав точечні, але відчутні зміни. У мережі WOG вартість усіх видів пального залишилася на рівні понеділка без коригувань. Натомість мережа ОККО підняла ціни на дизельне пальне: як стандартне ДП Євро, так і брендове PULLS ДП подорожчали за добу на 1.40 грн за літр.

У мережі UKRNAFTA цінники на бензин утрималися на попередньому рівні, проте дизельне пальне, яке ще вчора було в наявності по 89.90 грн/л, сьогодні тимчасово зникло з продажу.

Середні ціни на пальне в Одеській області

Згідно з актуальними даними моніторингу станом на 4 серпня, середня вартість пального на стелах регіону становить:

Бензин А-95 преміум: 84.41 грн/л (без змін, 0.00%)

Бензин А-95: 81.58 грн/л (додав +0.04 грн, або +0.05%)

Бензин А-92: 77.90 грн/л (без змін, 0.00%)

Дизельне паливо: 92.46 грн/л (подорожчало на +0.28 грн, або +0.30%)

Газ автомобільний: 42.59 грн/л (піднявся на +0.05 грн, або +0.12%)

Ціни на пальне на АЗС згідно з даними Мінфіну

Зріз цін серед ключових операторів Одещини показує такий розподіл вартісних показників:

AMIC: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 91.99 грн/л, Газ — 42.49 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 40.90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88.40 грн/л, А-95 — 85.40 грн/л, ДП — 95.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 82.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, А-92 — 77.90 грн/л, ДП — 89.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81.90 грн/л, А-95 — 79.90 грн/л, ДП — 90.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

VST: А-95 — 80.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 42.90 грн/л.

WOG: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 83.50 грн/л, ДП — 93.80 грн/л, Газ — 44.50 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 79.99 грн/л, ДП — 90.99 грн/л, Газ — 41.49 грн/л.

Катрал: А-95+ — 83.99 грн/л, А-95 — 83.39 грн/л, ДП — 93.39 грн/л, Газ — 40.99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 85.90 грн/л, А-95 — 82.90 грн/л, ДП — 93.90 грн/л, Газ — 43.90 грн/л.

Як повідомляли Новини.LIVE, на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.

Також Новини.LIVE писали, що Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча.