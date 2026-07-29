Ціни на пальне в Одесі: скільки коштує бензин і дизель

Ціни на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Ситуація на автозаправних станціях Одеси знову змушує водіїв перераховувати власні витрати на поїздки. Лише за одну добу деякі популярні мережі встигли підняти вартість окремих видів пального. Якщо ж поглянути на динаміку з початку місяця, то цінники зросли надзвичайно відчутно для гаманця кожного керманича.

Новини.LIVE дізналися, скільки зараз коштує заправити авто на одеських АЗС та де ціни стрибнули найбільше.

Актуальні ціни на пальне

На сьогодні на популярних АЗС міста встановилися такі розцінки за один літр:

WOG:

А-95 Євро — 83.50 грн

95 Mustang — 85.90 грн

100 Mustang — 92.90 грн

ДП Євро — 91.80 грн

ДП Mustang — 94.80 грн

ОККО:

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А-95 Євро — 82.90 грн

PULLS 95 — 85.90 грн

PULLS 100 — 92.90 грн

ДП Євро — 90.90 грн

PULLS ДП — 93.90 грн

UKRNAFTA:

А-92 — 77.90 грн

А-95 — 79.90 грн

95 Energy — 82.90 грн

ДП — 86.90 грн

Порівняння з учорашніми цінниками

Якщо порівняти сьогоденні прайси з учорашніми, стає помітно, що здорожчання торкнулося переважно дизельного пального:

Мережа WOG: бензинові марки залишили ціни без змін, а ось дизель додав рівно 1 гривню за літр. ДП Євро подорожчало з 90.80 грн до 91.80 грн, а ДП Mustang — з 93.80 грн до 94.80 грн.

Мережа ОККО: ціни на бензин також утримують попередні позначки, проте дизельне пальне зросло на 1 гривню. ДП Євро піднялося з 89.90 грн до 90.90 грн, а PULLS ДП — з 92.90 грн до 93.90 грн.

Мережа UKRNAFTA: утримує стабільні розцінки другий день поспіль, не змінивши жодної позиції.

Як змінилися ціни порівняно з початком місяця

Якщо проаналізувати середньостатистичні дані за увесь липень (з 1 по 28 липня), стає зрозуміло, що загальне зростання є значно масштабнішим:

Дизельне пальне (ДП): показало рекордний стрибок. З початкових 75.23 грн/л ціна злетіла до 88.62 грн/л (зростання становить понад 13,3 грн).

Бензин А-92: суттєво додав у ціні, піднявшись із 68.90 грн/л до 77.90 грн/л (додавши ровно 9 грн).

Бензин А-95: подорожчав із 75.13 грн/л до 80.94 грн/л (майже +5.8 грн).

Бензин А-95+: піднявся з 78.34 грн/л до 83.98 грн/л (+5.64 грн).

Скраплений газ: виявився найстабільнішим, помірно піднявшись із 39.87 грн/л до 41.38 грн/л (+1.51 грн).

Як повідомляли Новини.LIVE, Україна та Румунія планують суттєво розширити мережу пунктів пропуску на спільному кордоні. Одним із головних проєктів стане будівництво мосту, що з’єднає населені пункти Орлівка та Ісакча.

Також Новини.LIVE писали, що на трасі Одеса — Рені поблизу кордону з Румунією планують створити систему відеоспостереження та автоматизованого керування рухом транспорту. Система працюватиме разом із сервісом "єЧерга" та допомагатиме контролювати рух автомобілів у режимі реального часу.