Цены на топливо в Одессе: сколько стоит бензин и дизельное топливо

Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Ситуация на автозаправочных станциях Одессы вновь заставляет водителей пересчитывать свои расходы на поездки. Всего за сутки некоторые популярные сети успели поднять стоимость отдельных видов топлива. Если же взглянуть на динамику с начала месяца, то цены выросли крайне ощутимо для кошелька каждого водителя.

Новини.LIVE выяснили, сколько сейчас стоит заправить автомобиль на одесских АЗС и где цены подскочили больше всего.

Актуальные цены на топливо

На сегодняшний день на популярных АЗС города установились следующие цены за один литр:

WOG:

А-95 Евро — 83,50 грн

95 Mustang — 85,90 грн

100 Mustang — 92,90 грн

ДП Евро — 91,80 грн

ДП Mustang — 94,80 грн

ОККО:

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А-95 Евро — 82,90 грн

PULLS 95 — 85,90 грн

PULLS 100 — 92,90 грн

ДП Евро — 90,90 грн

PULLS ДП — 93,90 грн

UKRNAFTA:

А-92 — 77,90 грн

А-95 — 79,90 грн

95 Energy — 82,90 грн

ДП — 86,90 грн

Сравнение с вчерашними ценами

Если сравнить сегодняшние цены с вчерашними, становится заметно, что подорожание коснулось преимущественно дизельного топлива:

Сеть WOG: цены на бензиновые марки остались без изменений, а вот дизельное топливо подорожало ровно на 1 гривну за литр. ДП «Евро» подорожало с 90,80 грн до 91,80 грн, а ДП "Mustang" — с 93,80 грн до 94,80 грн.

Сеть ОККО: цены на бензин также остаются на прежнем уровне, однако дизельное топливо подорожало на 1 гривну. Дизельное топливо "Евро" подорожало с 89,90 грн до 90,90 грн, а дизельное топливо PULLS — с 92,90 грн до 93,90 грн.

Сеть UKRNAFTA: второй день подряд удерживает стабильные цены, не изменив ни одной позиции.

Как изменились цены по сравнению с началом месяца

Если проанализировать среднестатистические данные за весь июль (с 1 по 28 июля), становится понятно, что общий рост гораздо более значительный:

Дизельное топливо (ДТ): показало рекордный скачок. С начальных 75,23 грн/л цена взлетела до 88,62 грн/л (рост составляет более 13,3 грн).

Бензин А-92: существенно подорожал, поднявшись с 68,90 грн/л до 77,90 грн/л (подорожав ровно на 9 грн).

Бензин А-95: подорожал с 75,13 грн/л до 80,94 грн/л (почти +5,8 грн).

Бензин А-95+: поднялся с 78,34 грн/л до 83,98 грн/л (+5,64 грн).

Сжиженный газ: оказался самым стабильным, умеренно поднявшись с 39,87 грн/л до 41,38 грн/л (+1,51 грн).

Как сообщали Новини.LIVE, Украина и Румыния планируют существенно расширить сеть пунктов пропуска на общей границе. Одним из главных проектов станет строительство моста, который соединит населенные пункты Орловка и Исакча.

Также Новини.LIVE писали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.