Стоимость вывоза мусора в Одессе: тарифы по районам на июль

Цена на вывоз мусор в Одессе: тарифы для жителей города в июле
В июле текущего года жители Одессы получат счета за вывоз твердых бытовых отходов с разными суммами. Окончательная стоимость, как обычно, будет зависеть от района проживания и конкретной компании-поставщика услуг. Для большинства горожан ежемесячный тариф уже превысил отметку в 30 гривен с одного человека.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Стоимость вывоза мусора
Сегодня на городском рынке жилищно-коммунальных услуг работает несколько профильных операторов. Именно их расчеты определяют итоговые цифры в квитанциях. Для жителей многоквартирных домов установлены следующие расценки:
- "Эко-Ренессанс" — 35,49 грн с человека;
- "ТВ-Серрус" — ориентировочно 34,80 грн с человека;
- "Одескомтранс" — около 34,13 грн с человека;
- "Клиар-Сити" — примерно 33,99 грн с человека.
Сколько платит частный сектор
Для владельцев частных домовладений тариф выше, что обусловлено более сложной и затратной логистикой сбора мусора. В отличие от спальных районов, где одна большая площадка обеспечивает потребности сотен жителей, в частном секторе спецтехника вынуждена останавливаться у каждого двора. Это приводит к значительно большим затратам топлива и времени.
Дополнительными факторами, увеличивающими себестоимость работы перевозчиков, являются специфическая инфраструктура (узкие проезды, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия), а также проблема крупногабаритных отходов и образование стихийных свалок вблизи усадеб.
Учитывая это, тарифы для частного сектора составляют:
- "Эко-Ренессанс" — 61,26 грн с человека;
- "ТВ-Серрус" — 60,07 грн с человека;
- "Одескомтранс" — 58,89 грн с человека;
- "Клиар-Сити" — 58,68 грн с человека.
По состоянию на конец июня городские власти Одессы не принимали официальных решений о дальнейшем повышении стоимости этой услуги.
Какие компании обслуживают районы
Распределение операторов по административным районам Одессы выглядит следующим образом:
- Приморский район — обслуживает компания "ТВ-Серрус";
- Киевский район — закреплен за "Клиар-Сити";
- Пересыпский район — находится в ведении "Эко-Ренессанс";
- Хаджибейский район — обслуживается КП "Одескоммунтранс".
Как сообщали Новини.LIVE, в июле в Одессе продолжит действовать единый тариф на платную парковку в городе — 30 гривен в час. В то же время на части парковок у побережья будут действовать отдельные правила и более высокая стоимость стоянки. Также для отдельных категорий граждан сохраняются льготы на бесплатное пользование парковочными местами.
Кроме того, Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы останется неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксирована.