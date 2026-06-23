Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Цена на вывоз мусор в Одессе: тарифы для жителей города в июле

Цена на вывоз мусор в Одессе: тарифы для жителей города в июле

Ua ru
Дата публикации 23 июня 2026 17:19
Стоимость вывоза мусора в Одессе: тарифы по районам на июль
Мусорные баки. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В июле текущего года жители Одессы получат счета за вывоз твердых бытовых отходов с разными суммами. Окончательная стоимость, как обычно, будет зависеть от района проживания и конкретной компании-поставщика услуг. Для большинства горожан ежемесячный тариф уже превысил отметку в 30 гривен с одного человека.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Стоимость вывоза мусора

Сегодня на городском рынке жилищно-коммунальных услуг работает несколько профильных операторов. Именно их расчеты определяют итоговые цифры в квитанциях. Для жителей многоквартирных домов установлены следующие расценки:

  • "Эко-Ренессанс" — 35,49 грн с человека;
  • "ТВ-Серрус" — ориентировочно 34,80 грн с человека;
  • "Одескомтранс" — около 34,13 грн с человека;
  • "Клиар-Сити" — примерно 33,99 грн с человека.

Сколько платит частный сектор

Для владельцев частных домовладений тариф выше, что обусловлено более сложной и затратной логистикой сбора мусора. В отличие от спальных районов, где одна большая площадка обеспечивает потребности сотен жителей, в частном секторе спецтехника вынуждена останавливаться у каждого двора. Это приводит к значительно большим затратам топлива и времени.

Дополнительными факторами, увеличивающими себестоимость работы перевозчиков, являются специфическая инфраструктура (узкие проезды, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия), а также проблема крупногабаритных отходов и образование стихийных свалок вблизи усадеб.

Читайте также:

Учитывая это, тарифы для частного сектора составляют:

  • "Эко-Ренессанс" — 61,26 грн с человека;
  • "ТВ-Серрус" — 60,07 грн с человека;
  • "Одескомтранс" — 58,89 грн с человека;
  • "Клиар-Сити" — 58,68 грн с человека.

По состоянию на конец июня городские власти Одессы не принимали официальных решений о дальнейшем повышении стоимости этой услуги.

Какие компании обслуживают районы

Распределение операторов по административным районам Одессы выглядит следующим образом:

  • Приморский район — обслуживает компания "ТВ-Серрус";
  • Киевский район — закреплен за "Клиар-Сити";
  • Пересыпский район — находится в ведении "Эко-Ренессанс";
  • Хаджибейский район — обслуживается КП "Одескоммунтранс".

Как сообщали Новини.LIVE, в июле в Одессе продолжит действовать единый тариф на платную парковку в городе — 30 гривен в час. В то же время на части парковок у побережья будут действовать отдельные правила и более высокая стоимость стоянки. Также для отдельных категорий граждан сохраняются льготы на бесплатное пользование парковочными местами.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы останется неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксирована.

коммунальные услуги Одесса мусор
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации