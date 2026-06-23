Цена на вывоз мусор в Одессе: тарифы для жителей города в июле

Мусорные баки. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В июле текущего года жители Одессы получат счета за вывоз твердых бытовых отходов с разными суммами. Окончательная стоимость, как обычно, будет зависеть от района проживания и конкретной компании-поставщика услуг. Для большинства горожан ежемесячный тариф уже превысил отметку в 30 гривен с одного человека.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Стоимость вывоза мусора

Сегодня на городском рынке жилищно-коммунальных услуг работает несколько профильных операторов. Именно их расчеты определяют итоговые цифры в квитанциях. Для жителей многоквартирных домов установлены следующие расценки:

"Эко-Ренессанс" — 35,49 грн с человека;

"ТВ-Серрус" — ориентировочно 34,80 грн с человека;

"Одескомтранс" — около 34,13 грн с человека;

"Клиар-Сити" — примерно 33,99 грн с человека.

Сколько платит частный сектор

Для владельцев частных домовладений тариф выше, что обусловлено более сложной и затратной логистикой сбора мусора. В отличие от спальных районов, где одна большая площадка обеспечивает потребности сотен жителей, в частном секторе спецтехника вынуждена останавливаться у каждого двора. Это приводит к значительно большим затратам топлива и времени.

Дополнительными факторами, увеличивающими себестоимость работы перевозчиков, являются специфическая инфраструктура (узкие проезды, неудовлетворительное состояние дорожного покрытия), а также проблема крупногабаритных отходов и образование стихийных свалок вблизи усадеб.

Учитывая это, тарифы для частного сектора составляют:

"Эко-Ренессанс" — 61,26 грн с человека;

"ТВ-Серрус" — 60,07 грн с человека;

"Одескомтранс" — 58,89 грн с человека;

"Клиар-Сити" — 58,68 грн с человека.

По состоянию на конец июня городские власти Одессы не принимали официальных решений о дальнейшем повышении стоимости этой услуги.

Какие компании обслуживают районы

Распределение операторов по административным районам Одессы выглядит следующим образом:

Приморский район — обслуживает компания "ТВ-Серрус";

Киевский район — закреплен за "Клиар-Сити";

Пересыпский район — находится в ведении "Эко-Ренессанс";

Хаджибейский район — обслуживается КП "Одескоммунтранс".

Как сообщали Новини.LIVE, в июле в Одессе продолжит действовать единый тариф на платную парковку в городе — 30 гривен в час. В то же время на части парковок у побережья будут действовать отдельные правила и более высокая стоимость стоянки. Также для отдельных категорий граждан сохраняются льготы на бесплатное пользование парковочными местами.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что в июне 2026 года тариф на электроэнергию для жителей Одессы останется неизменным. Несмотря на постоянные обсуждения возможного пересмотра стоимости, цена для бытовых потребителей пока фиксирована.