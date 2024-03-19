Творчество Лины Костенко – одесситы вспоминают произведения поэтессы в День рождения

Лина Васильевна Костенко. Фото: Кузьмы Федченко / УНИАН

19 марта известная украинская поэтесса и диссидентка Лина Костенко отмечает 94 День рождения. Художник не любит, когда из нее делают "идола", превозносят или преувеличивают достижения. В свое время Лина Васильевна даже отказалась от звания Героя Украины.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, знакомы ли они с творчеством Лины Костенко.

Читайте также:

С детства знакомы с творчеством

Советский Союз запрещал деятельность молодых украинских творцов 1960-х годов. Их проза и стихи были под жесткой цензурой, а в тогдашней школе нельзя было услышать имен Василия Стуса или Ивана Драча. Многие художники того времени были репрессированы, однако Лину Костенко такая судьба обошла.

Лина Васильевна Костенко. Фото: Андрея Скакодуба / УНИАН

Ее произведения печатались только в самиздатах за границей, а в "стране советов" на 15 лет совсем прекратили тиражирование. Этот запрет немного ослаб перед распадом СССР. Именно с того времени у школьников была возможность знакомиться с украинской литературой шестидесятников.

"Я обожаю Лину Костенко. Читаю ее книги, стихи", — говорит Наталья.

Наталья — фанатка Лины Костенко. Фото: Новини.LIVE

Также одесситку в любви к украинской литературе поддержала Рина, которая со школы запомнила одни из самых известных строк поэтессы "Страшні слова, коли вони мовчать...".

"Это слова писательницы Лины Костенко. Другие стихи сейчас не вспомню, но точно помню, что учила ее стихи еще в школе", — добавляет Рина.

Рина учила стихи в школе. Фото: Новини.LIVE

Учили только в школе

Также встретились и горожане, которые учили стихи только в школе, и с тех пор не вспоминали о них. В частности, Анна отмечает, что на уроках ей нравились стихи Лины Васильевны, но дома у нее нет ее книги.

"Я не знала, что это стихотворение Лины Костенко. В школе изучала на уроках, но уже не вспомню, какие именно", — отмечает девушка.

Наталья почти не помнит ничего из школьной программы. Фото: Новини.LIVE

Ее поддерживает Таисия, но говорит, что с удовольствием углубляла бы знания по украинской литературе, но почти нет времени на это.

"Нет, не знаю. Может, в школе когда-то учила, но уже все забыла", — с грустью говорит Таисия.

Таисия забыла все из школы. Фото: Новини.LIVE

Но нашлись и те, кто совсем не знаком с творчеством украинских художников из-за того, что учились за границей.

"К сожалению, не знаю. Я училась в другой стране в школе, поэтому не знакома с ее творчеством", — заключает Инна.

Инна не знакома с творчеством Лины Костенко. Фото: Новини.LIVE

В общем, все больше одесситов начинают интересоваться украинской литературой, ведь именно такой сейчас запрос у общества — изучение своих корней. Лина Костенко — среди главных авторов современной украинской литературы, произведения которой цитируются и за рубежом. Самое популярное выражение "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову" — стало символом настоящего, когда украинцы ежедневно борются за свое право на существование как нации не только на фронте, но и в тылу.