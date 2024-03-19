Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Страшні слова, коли вони мовчать — одесситы о творчестве Лины Костенко arrow

Страшні слова, коли вони мовчать — одесситы о творчестве Лины Костенко

19 марта 2024 08:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Творчество Лины Костенко – одесситы вспоминают произведения поэтессы в День рождения
Лина Васильевна Костенко. Фото: Кузьмы Федченко / УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

19 марта известная украинская поэтесса и диссидентка Лина Костенко отмечает 94 День рождения. Художник не любит, когда из нее делают "идола", превозносят или преувеличивают достижения. В свое время Лина Васильевна даже отказалась от звания Героя Украины.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, знакомы ли они с творчеством Лины Костенко.

Читайте также:

С детства знакомы с творчеством

Советский Союз запрещал деятельность молодых украинских творцов 1960-х годов. Их проза и стихи были под жесткой цензурой, а в тогдашней школе нельзя было услышать имен Василия Стуса или Ивана Драча. Многие художники того времени были репрессированы, однако Лину Костенко такая судьба обошла.

Страшные слова, когда они молчат — одесситы о творчестве Лины Костенко - фото 1
Лина Васильевна Костенко. Фото: Андрея Скакодуба / УНИАН

Ее произведения печатались только в самиздатах за границей, а в "стране советов" на 15 лет совсем прекратили тиражирование. Этот запрет немного ослаб перед распадом СССР. Именно с того времени у школьников была возможность знакомиться с украинской литературой шестидесятников.

"Я обожаю Лину Костенко. Читаю ее книги, стихи", — говорит Наталья.

Страшные слова, когда они молчат, как одесситы знают творчество Лины Костенко - фото 1
Наталья — фанатка Лины Костенко. Фото: Новини.LIVE

Также одесситку в любви к украинской литературе поддержала Рина, которая со школы запомнила одни из самых известных строк поэтессы "Страшні слова, коли вони мовчать...".

"Это слова писательницы Лины Костенко. Другие стихи сейчас не вспомню, но точно помню, что учила ее стихи еще в школе", — добавляет Рина.

Страшные слова, когда они молчат, как одесситы знают творчество Лины Костенко - фото 2
Рина учила стихи в школе. Фото: Новини.LIVE

Учили только в школе

Также встретились и горожане, которые учили стихи только в школе, и с тех пор не вспоминали о них. В частности, Анна отмечает, что на уроках ей нравились стихи Лины Васильевны, но дома у нее нет ее книги.

"Я не знала, что это стихотворение Лины Костенко. В школе изучала на уроках, но уже не вспомню, какие именно", — отмечает девушка.

Страшные слова, когда они молчат, как одесситы знают творчество Лины Костенко - фото 3
Наталья почти не помнит ничего из школьной программы. Фото: Новини.LIVE

Ее поддерживает Таисия, но говорит, что с удовольствием углубляла бы знания по украинской литературе, но почти нет времени на это.

"Нет, не знаю. Может, в школе когда-то учила, но уже все забыла", — с грустью говорит Таисия.

Страшные слова, когда они молчат, как одесситы знают творчество Лины Костенко - фото 4
Таисия забыла все из школы. Фото: Новини.LIVE

Но нашлись и те, кто совсем не знаком с творчеством украинских художников из-за того, что учились за границей.

"К сожалению, не знаю. Я училась в другой стране в школе, поэтому не знакома с ее творчеством", — заключает Инна.

Страшные слова, когда они молчат, как одесситы знают творчество Лины Костенко - фото 5
Инна не знакома с творчеством Лины Костенко. Фото: Новини.LIVE

В общем, все больше одесситов начинают интересоваться украинской литературой, ведь именно такой сейчас запрос у общества — изучение своих корней. Лина Костенко — среди главных авторов современной украинской литературы, произведения которой цитируются и за рубежом. Самое популярное выражение "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову" — стало символом настоящего, когда украинцы ежедневно борются за свое право на существование как нации не только на фронте, но и в тылу.

Одесса
День рождения
Украина
Одесская область
опрос
культура
литература
Новости Одессы
Лина Костенко

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

9 марта 2024

13:48 Народный синоптик Диденко рассказала, когда в Украину вернется зима

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

9 марта 2024

00:52 Исключение из военного учета — кого могут снять и есть ли право возобновиться