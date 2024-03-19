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Страшні слова, коли вони мовчать — одесити про творчість Ліни Костенко

19 березня 2024 08:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Творчість Ліни Костенко - одесити згадують твори поетеси в День народження
Ліна Василівна Костенко. Фото: Кузьми Федченка / УНІАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

19 березня видатна українська поетеса та дисидентка Ліна Костенко відзначає 94 День народження. Митець не любить, коли з неї роблять "ідола", звеличують чи перебільшують здобутки. Свого часу Ліна Василівна навіть відмовилася від звання Героя України.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи знайомі вони з творчістю Ліни Костенко.

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З дитинства знайомі з творчістю

Радянський Союз забороняв діяльність молодих українських творців 1960-х років. Їхні проза та вірші були під жорсткою цензурою, а в у тогочасній школі не можна було почути імені Василя Стуса або Івана Драча. Багатьох митців того часу було репресовано, однак Ліну Костенко така доля обійшла.

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Ліна Василівна Костенко. Фото: Андрія Скакодуба / УНІАН

Її твори друкувалися лише у самвидавах за кордоном, а у "країні совєтів" на 15 років зовсім припинили тиражування. Ця заборона трохи послабилася перед розпадом СРСР. Саме з того часу школярі мали змогу знайомитися з українською літературою шістдесятників. 

"Я обожнюю Ліну Костенко. Читаю її книжки, вірші", — каже Наталя. 

Страшні слова, коли вони мовчать — як одесити знають творчість Ліни Костенко - фото 1
Наталя — фанатка Ліни Костенко. Фото: Новини.LIVE

Також одеситку у любові до української літератури підтримала Ріна, яка зі школи запамʼятала одні з найвідоміших рядків поетеси "Страшні слова, коли вони мовчать...". 

"Це слова письменниці Ліни Костенко. Інші вірші зараз не згадаю, але точно памʼятаю, що вчила її вірші ще в школі", — додає Ріна. 

Страшні слова, коли вони мовчать — як одесити знають творчість Ліни Костенко - фото 2
Ріна вчила вірші у школі. Фото: Новини.LIVE

Вчили тільки у школі

Також зустрілися й містяни, які вчили вірші лише у школі і з того часу не згадували про них. Зокрема, Анна зазначає, що на уроках їй подобалися вірші Ліни Василівни, але вдома вона не має її книжки. 

"Я не знала, що це вірш Ліни Костенко. В школі вивчала на уроках, але вже не пригадаю, які саме", — наголошує дівчина. 

Страшні слова, коли вони мовчать — як одесити знають творчість Ліни Костенко - фото 3
Наталя майже не памʼятає нічого зі шкільної програми. Фото: Новини.LIVE

Її підтримує Таїсія, але каже, що з задоволенням б поглиблювала знання з української літератури, однак майже не має часу на це. 

"Ні, не знаю. Може, в школі колись вчила, але вже все забула", — з сумом каже Таїсія. 

Страшні слова, коли вони мовчать — як одесити знають творчість Ліни Костенко - фото 4
Таїсія забула все зі школи. Фото: Новини.LIVE

Але знайшлися й ті, хто зовсім не знайомий з творчістю українських митців через те, що навчалися за кордоном. 

"На жаль, не знаю. Я вчилася в іншій країні в школі, тому не знайома з її творчістю", — підсумовує Інна. 

Страшні слова, коли вони мовчать — як одесити знають творчість Ліни Костенко - фото 5
Інна не знайома з творчістю Ліни Костенко. Фото: Новини.LIVE

Загалом дедалі більше одеситів починають цікавитися українською літературою, адже саме такий зараз запит у суспільства — вивчення свого коріння. Ліна Костенко — серед головних авторів сучасної української літератури, твори якої цитуються й за кордоном. Найпопулярніший вираз "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову" — став символом сьогодення, коли українці щодня виборюють своє право на існування як нації не тільки на фронті, а й у тилу. 

Одеса
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Україна
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література
Новини Одеси
Ліна Костенко

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