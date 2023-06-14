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"Стреляли по боеприпасам — попали в подгузники": новые подробности обстрела Одессы

14 июня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Стреляли по боеприпасам — попали в подгузники": новые подробности обстрела Одессы
Разрушенный склад в Одессе. Фото: ГСЧС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня ночью оккупанты в очередной раз продемонстрировали "высокоточность" своего вооружения. В своем отчете представители минобороны РФ отметили, что цель ударов достигнута, конечно, если целились они в подгузники и детское питание.

На странице в Facebook супермаркета, в чей склад попали оккупанты, поделились подробностями причиненного ущерба.

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"Основной вражеский удар пришелся в отдел детских товаров, где хранились подгузники, детское питание, женская гигиена. После взрыва начался пожар, который наши работники, в основном женщины, несмотря на полученные ранения и контузию, самостоятельно начали тушить, помогали друг другу, искали пропавших", — говорится в сообщении.

Последствия попадания в Одессе. Фото: Таврия В
Последствия попадания в Одессе. Фото: Таврия В

Как рассказывают сотрудники супермаркета, удар был мгновенный, а взрыв ужасающей силы. Вражеская атака унесла жизни трех работников, еще четверо в критическом состоянии в больнице.

Отчет оккупантов

Тем временем в минобороны РФ уже успели отчитаться об "удачной" ночной атаке. Оккупанты не забыли похвастаться наличием "высокоточного оружия" и выполнению всех поставленных задач. По их словам, удары они нанесли по местам сосредоточения резервов ВСУ и иностранных наемников, а также складов боеприпасов, вооружения и военной техники иностранного производства.

Отчет минобороны РФ. Фото: скриншот
Отчет минобороны РФ. Фото: скриншот

Отметим, во время ночных обстрелов враг использовал "Калибры". Оккупанты не могут производить эти ракеты без иностранных деталей. Ермак призывает ужесточить санкции против РФ.

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