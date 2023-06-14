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"Стріляли по боєприпасах — влучили в підгузки": нові подробиці обстрілу Одеси

14 червня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
"Стріляли по боєприпасах — влучили в підгузки": нові подробиці обстрілу Одеси
Зруйнований склад в Одесі. Фото: ДСНС
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні вночі окупанти вчергове продемонстрували "високоточність" свого озброєння. У своєму звіті представники міноборони РФ зазначили, що ціль ударів досягнута, звісно, якщо цілились вони у підгузки та дитяче харчування. 

На сторінці в Facebook супермаркету, в чий склад влучили окупанти, поділились подробицями завданої шкоди.

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"Основний ворожий удар прийшовся у відділ дитячих товарів, де зберігались підгузки, дитяче харчування, жіноча гігієна. Після вибуху розпочалась пожежа, яку наші працівники, здебільшого жінки, незважаючи на отримані поранення та контузію, самотужки почали гасити, допомагали один одному, шукали зниклих", — йдеться в повідомленні. 

Наслідки влучання по складу в Одесі. Фото: Таврія В
Наслідки влучання по складу в Одесі. Фото: Таврія В

Як розповідають співробітники супермаркету, удар був миттєвий, а вибух жахливої сили. Ворожа атака забрала життя трьох працівників, ще четверо в критичному стані у лікарні.

Звіт окупантів

Тим часом в міноборони РФ вже встигли відзвітувати про "вдалу" нічну атаку. Окупанти не забули похизуватись наявністю "високоточної зброї" та виконанню всіх поставлених задач. За їх словами, ударів вони завдали по місцях зосередження резервів ЗСУ та іноземних найманців, а також складів боєприпасів, озброєння та військової техніки іноземного виробництва.

Звіт міноборони РФ. Фото: скриншот
Звіт міноборони РФ. Фото: скриншот

Зазначимо, під час нічного обстрілу ворог використовував "Калібри". Окупанти не можуть виробляти ці ракети без іноземних деталей. Єрмак закликає посилити санкції проти РФ.

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